साउथ एशिया कराटे चैंपियनशिप में मना ने तो राज्य स्तर पर सोनम ने जीता गोल्ड

- 5 से 6 अक्टूबर को भूटान की राजधानी थिंपू में हुई साउथ एशिया कराटे चैंपियनशिप

- जबलपुर में राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में सोनम ने भी जीता गोल्ड

- रविवार को जुलूस निकालकर खिलाड़ियों को स्वागत, संजय परते ने जीता सिल्वर

हरदा। नवदुनिया प्रतिनिधि

जिले के खिलाड़ी कराटे में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। टिमरनी की सामाजिक संस्था तिनका की कराटे खिलाड़ी मना मंडलेकर ने भूटान की राजधानी थिंपू में हुई तीसरी साउथ एशिया कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं हाल ही में जबलपुर में हुई 65वीं राज्य स्तरीय शालेय कराटे प्रतियोगिता में रहटगांव की सोनम उईके ने बालिका वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। बालक वर्ग में संजय परते सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहे। सबसे बड़ी उपलब्धि इन खिलाड़ियों की प्रशिक्षक मना मंडलेकर ने अपने नाम की। 5 से 6 अक्टूबर को भूटान में हुई इस प्रतियोगिता में उन्होंने माइनस 45 किलोग्राम वजन वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। मना ने इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। जिले के खिलाड़ियों के मुख्य कोच रीतेश तिवारी इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका में रहे। वे पिछले 19 वर्षों से कराटे से जुड़े हैं। उनके नाम कई मेडल व उपलब्धियां हैं।