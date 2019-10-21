मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    साउथ एशिया कराटे चैंपियनशिप में मना ने तो राज्य स्तर पर सोनम ने जीता गोल्ड

    - 5 से 6 अक्टूबर को भूटान की राजधानी थिंपू में हुई साउथ एशिया कराटे चैंपियनशिप - जबलपुर में राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में सोनम ने भी जीता गोल्ड - रविवार को जुलूस निकालकर खिलाड़ियों को स्वागत, संजय परते ने जीता सिल्वर फोटो-01 हरदा। रविवार को जुलूस निकालकर खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया। नवदुनिया हरदा। नवदुनिया प्रतिनिधि जिले क

    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Nai Dunia News Network
    Publish Date: Mon, 21 Oct 2019 04:06:33 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 21 Oct 2019 04:06:33 AM (IST)
    साउथ एशिया कराटे चैंपियनशिप में मना ने तो राज्य स्तर पर सोनम ने जीता गोल्ड

    - 5 से 6 अक्टूबर को भूटान की राजधानी थिंपू में हुई साउथ एशिया कराटे चैंपियनशिप

    - जबलपुर में राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में सोनम ने भी जीता गोल्ड

    - रविवार को जुलूस निकालकर खिलाड़ियों को स्वागत, संजय परते ने जीता सिल्वर

    फोटो-01 हरदा। रविवार को जुलूस निकालकर खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया। नवदुनिया

    हरदा। नवदुनिया प्रतिनिधि

    जिले के खिलाड़ी कराटे में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। टिमरनी की सामाजिक संस्था तिनका की कराटे खिलाड़ी मना मंडलेकर ने भूटान की राजधानी थिंपू में हुई तीसरी साउथ एशिया कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं हाल ही में जबलपुर में हुई 65वीं राज्य स्तरीय शालेय कराटे प्रतियोगिता में रहटगांव की सोनम उईके ने बालिका वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। बालक वर्ग में संजय परते सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहे। सबसे बड़ी उपलब्धि इन खिलाड़ियों की प्रशिक्षक मना मंडलेकर ने अपने नाम की। 5 से 6 अक्टूबर को भूटान में हुई इस प्रतियोगिता में उन्होंने माइनस 45 किलोग्राम वजन वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। मना ने इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। जिले के खिलाड़ियों के मुख्य कोच रीतेश तिवारी इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका में रहे। वे पिछले 19 वर्षों से कराटे से जुड़े हैं। उनके नाम कई मेडल व उपलब्धियां हैं।

    संभाग के खिलाड़ियों ने जीते 3 गोल्ड

    जबलपुर में राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में टिमरनी की तिनका सामाजिक संस्था के 9 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में नर्मदापुरम संभाग ने 3 गोल्ड मेडल जीते। जिसमें एक गोल्ड रहटगांव की सोनम ने जीता और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाई। सोनम के अलावा शिवानी विश्नोई, प्रिया खरे ने कांस्य पदक जीता। दिव्या विले, मानसी जाट व राधिका गौर का प्रदर्शन भी सराहनीय रहा। बालक वर्ग में संजय परते ने सिल्वर मेडल जीता। जतिन राजगीरे ने भी शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने मोना खरे व अनीश कहार के नेतृत्व में यह उपलब्धि हासिल की। खिलाड़ियों के वापस लौटने पर रविवार को उनका जोरदार स्वागत हुआ। टिमरनी, आलमपुर और रहटगांव में जुलूस निकाल कर खिलाड़ियों का स्वागत किया। जिसमें आसपास के गांवों के कई लोगों ने हिस्सा लिया। स्वागत जुलूस का समापन रहटगांव में कराटे प्रशिक्षण केंद्र में किया। मना मंडलेकर का अलामपुर में जोरदार स्वागत किया। सरपंच ओम अग्रवाल, किसन उईके, जिला खेल अधिकारी रामनिवास जाट, आनंद तिवारी, श्रवण जोशी, भावना चौबे, मनीष भेसारे, विकास वर्मा, करण रामटेक, दीपक खरे, अनिल, आयुषी गौर, निशा रामकुचे, अनिल मह्लारे, आरती दुनगे, सागर श्रीवास, सोनिका हलबी सहित अन्य ने खिलाड़ियों को बधाई दी है।

    -------------------


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.