इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे के धनतालाब घाट पर जाम से 10 किमी तक लगी वाहनों की कतार

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे पर चापड़ा-बिजवाड़ के बीच जंगली क्षेत्र में स्थित धनतालाब घाट पर लंबा जाम लगने से हजारों वाहन फंसे हुए हैं। मंगलवार देररात करीब डेढ़ बजे घाट की कठिन चढ़ाई वाले व संकीर्ण पुलिया वाले हिस्से में तीन से चार वाहन अलग-अलग जगह खराब हो गए। इसके कारण जाम लगने लगा। धीरे-धीरे दोनों ओर वाहनों की कतार लंबी होती गई। बुधवार दोपहर 12 बजे तक घाट से खातेगांव की ओर बिजवाड़ तक व चापड़ा की ओर बड़ी चौराहे क्षेत्र तक वाहनों की कतार पहुंच चुकी थी।

10 किमी से अधिक तक वाहनों का मेला लगा हुआ है। बुधवार दोपहर में एक ओर से आवागमन शुरू हुआ हालांकि वाहन रेंग-रेंगकर निकल रहे हैं। मौके पर बिजवाड़ पुलिस सहायता केंद्र की टीम के एसआई अजय डोड, आरक्षक दिलीप बेडवाल, शमशेर खान व्यवस्था संभालने में लगे है। इनसे मिली जानकारी के अनुसार चार खराब हुए वाहनों में से दो को सुधारा जा चुका है।