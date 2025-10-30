नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। पलासिया पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है मानव तस्करी में लिप्त था। आरोपित आर्थिक रुप से कमजोर युवतियों को रोजगार के बहाने पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश लेकर आता था। आरोपित युवतियों को प्रताड़ित कर उनसे देहव्यापार करवाता था।

टीआइ सुरेंद्रसिंह रघुवंशी के मुताबिक मामला तीन वर्ष पुराना है। पुलिस ने 24 परगना(कोलकाता) निवासी एक युवती की शिकायत पर मानव तस्करी व देहव्यापार की धाराओं में केस दर्ज किया था।

पुलिस ने इस मामले में एक माह पूर्व आरोपित कांकली को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया था। बुधवार को आरोपित नसीरुल पुत्र नजरुल निवासी 24 परगना को गिरफ्तार कर लिया।

टीआई के अनुसार नसीरुल देह व्यापार में लिप्त रहा है। वह मजबूर और गरीब परिवार की युवतियों को काम के बहाने लेकर आता था। उन्हें वह शुरुआत में मुंबई रखता था।

इसके बाद वह इंदौर लेकर आता था। पीड़ित युवती को आरोपित ने खजराना निवासी आमरिन के पास रखा था। परेशान होकर युवती घर से भागी और थाने में आकर पूरी घटना बताई।