Indore की फैक्ट्री में भीषण आग ने खोली प्रशासन की पोल, बुझाने के संसाधन पड़े कम, रातभर जला इंडस्ट्रियल एरिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक राजधानी और तेजी से मेट्रोपोलिटन बनने की दिशा में दौड़ रहे शहर में हुई आग की घटना ने यहां के संसाधनों की पोल खोलकर रख दी। औद्योगिक क्षेत्र में एक केमिकल कारखाने में लगी आग को नियंत्रित करने में जिम्मेदारों के पसीने छूट गए, संसाधनों ने दम तोड़ दिया। धमाकों के साथ आग की लपटें आसमान छूने को बेताब हुई तो मजबूरी में पीथमपुर, महू, सांवेर, देपालपुर और बेटमा से पानी के टैंकर और फायरकर्मी बुलवाना पड़े। गनीमत यह रही कि आग रात के समय लगी थी। यह घटना दिन के समय होती तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी।

आग बुझाने का प्रयास नाकाफी साबित हुए घटना सांवेर रोड़ के ए-सेक्टर की है। सोमवार रात करीब दो बजे एमपीडी इंडस्ट्रीज के कारखना में आग लगी। बताया जा रहा है कि कारखाना में कलर बनाने के केमिकल बनते है। टैंकों में भारी मात्रा में केमिकल और अन्य ज्वलनशील पदार्थ भरे हुए थे। अचानक लगी आग ने मिनटों में विकराल रूप ले लिया। आग बुझाने के संसाधन सीमित होने से आग तेजी से फैलने लगी। कुमेड़ी कांकड़ (फायर स्टेशन) से एसआइ बलजीतसिंह हुड्डा पानी की गाड़ी लेकर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया जो नाकाफी साबित हुए। आग तेजी से फैलते हुए केमिकल के टैंकों तक पहुंच गई। इसके बाद देर तक कारखाने से धमाके की आवाज आती रही। हर एक धमाके के साथ आग की लपटे बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते पूरा कारखाना आग की चपेट में आ गया।