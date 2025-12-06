मेरी खबरें
    अमेरिकी क्रिप्टो में निवेश का झांसा देकर प्रापर्टी कारोबारी से 55 लाख की ठगी धोखाधड़ी, भाजपा नेताओं का करीबी फरार

    जगजीवन रामनगर निवासी हितेश प्रधान प्रापर्टी व्यवसायी है। कुछ दिन पहले उसने प्लाट बेचा था और कार खरीदना चाहता था, लेकिन इस बीच उसकी चर्चा एमआईजी कॉलोनी निवासी बंटी शर्मा से हुई, जो भाजपा नेताओं का करीबी है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 08:53:49 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 08:57:34 PM (IST)
    इंदौर में क्रिप्‍टो के नाम पर ठगी।

    HighLights

    1. मुर्तजा ने साथी ताहिर से यूएसडीटी खरीदी थी।
    2. चेक के बहाने क्वाइन आथेंटिकेटर की लिंक भेजी।
    3. सारी यूएसडीटी दूसरे वालेट में ट्रांसफर कर ली।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। साइबर अपराधियों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश और तगड़े मुनाफे का झांसा देकर प्रापर्टी कारोबारी हितेश प्रधान को 55 लाख रुपये की चपत लगा दी। भाजपा नेताओं का करीबी ठग एमआइजी कालोनी निवासी बंटी शर्मा ने साजिश के तहत उससे पहले 65 हजार यूएसडीटी की खरीदवाई और फिर लिंक भेजकर दूसरे वालेट में ट्रांसफर कर लिया। राज्य साइबर सेल ने दो आरोपितों को पकड़ लिया है।

    एसपी (साइबर) सव्यसाची सराफ के मुताबिक जगजीवन रामनगर निवासी हितेश प्रधान प्रापर्टी व्यवसायी है। कुछ दिन पहले उसने प्लाट बेचा था और कार खरीदना चाहता था, लेकिन इस बीच उसकी चर्चा एमआईजी कॉलोनी निवासी बंटी शर्मा से हुई, जो भाजपा नेताओं का करीबी है।


    बंटी ने हितेश को अमेरिकी क्रिप्टो करंसी में निवेश की योजना बताई और मुर्तजा से 55 लाख रुपये में 65 हजार यूएसडीटी की खरीदवा दी। मुर्तजा ने साथी ताहिर से यूएसडीटी खरीदी थी। बाद में बंटी ने हितेश को यूएसडीटी चेक करने के बहाने क्वाइन आथेंटिकेटर की लिंक भेजी और सारी यूएसडीटी दूसरे वालेट में ट्रांसफर कर ली।

    दो आरोपित गिरफ्तार, तीसरे की तलाश

    पुलिस ने मामले की जांच कर शनिवार को आरोपित मुर्तजा शैफी निवासी खातीवाला टैंक और ताहिर महूवाला पुत्र अमीरुद्दीन महूवाला बोहरा कालोनी केट रोड राऊ को पकड़ लिया। आरोपित बंटी शर्मा फरार है। निरीक्षक अंजू पटेल के मुताबिक ट्रस्ट वालेट एक मोबाइल एप है और उसे डाउनलोड करवाने के बाद क्रिप्टो करंसी खरीदी जा सकती है।

