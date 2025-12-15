नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में पतंग पकड़ने के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई सात वर्षीय मासूम की मौत हो गई। रविवार सुबह बच्ची को गंभीर हालत में एमवाय अस्पताल रेफर किया था, जहां सोमवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस के मुताबिक गुड़िया पुत्र करमा सिंह निवासी जीएनटी मार्केट क्षेत्र की मौत हुई है। परिवार मूलरूप से टांडा का रहने वाला है। रविवार को घर के पास टीन शेड पर पतंग पकड़ने के लिए चढ़ गया था।

इसी दौरान पतंग का धागा ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन में उलझ गया, जिससे करंट की चपेट में आ गया। पिता ने बताया कि हादसे के वक्त मां घर के अंदर काम कर रही थी।

स्वजन ने आरोप लगाया कि घटना के बाद बच्चे को अस्पताल पहुंचाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिला अस्पताल परिसर में घायल बच्चे को वार्ड तक ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं कराया गया।

यहां इलाज के लिए ड्यूटी पर डाॅक्टर भी नहीं मिले। यहां से बिना उपचार के ही बच्चे को रैफर कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।