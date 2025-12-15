मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर में पतंग पकड़ने के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया बच्‍चा, अस्‍पताल में डॉक्‍टर नहीं मिले, मौत

    पुलिस के मुताबिक गुड़िया पुत्र करमा सिंह निवासी जीएनटी मार्केट क्षेत्र की मौत हुई है। परिवार मूलरूप से टांडा का रहने वाला है। रविवार को घर के पास टीन शेड पर पतंग पकड़ने के लिए चढ़ गया था। इसी दौरान पतंग का धागा ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन में उलझ गया, जिससे करंट की चपेट में आ गया।

    By Vinay Yadav
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 09:04:42 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 09:10:58 PM (IST)
    इंदौर में पतंग पकड़ने के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया बच्‍चा, अस्‍पताल में डॉक्‍टर नहीं मिले, मौत
    इंदौर में पतंग उड़ाने के दौरान हादसा।

    HighLights

    1. पतंग पकड़ने के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आए सात वर्षीय बच्चे की हुई मौत
    2. जिला अस्पताल में गंभीर अवस्था में पहुंचे बच्चे के इलाज के लिए नहीं मिले कोई डाॅक्टर
    3. स्वजन ने आरोप लगाया बच्चे को अस्पताल पहुंचाने में परेशानी का सामना करना पड़ा

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में पतंग पकड़ने के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई सात वर्षीय मासूम की मौत हो गई। रविवार सुबह बच्ची को गंभीर हालत में एमवाय अस्पताल रेफर किया था, जहां सोमवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

    पुलिस के मुताबिक गुड़िया पुत्र करमा सिंह निवासी जीएनटी मार्केट क्षेत्र की मौत हुई है। परिवार मूलरूप से टांडा का रहने वाला है। रविवार को घर के पास टीन शेड पर पतंग पकड़ने के लिए चढ़ गया था।

    इसी दौरान पतंग का धागा ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन में उलझ गया, जिससे करंट की चपेट में आ गया। पिता ने बताया कि हादसे के वक्त मां घर के अंदर काम कर रही थी।

    स्वजन ने आरोप लगाया कि घटना के बाद बच्चे को अस्पताल पहुंचाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिला अस्पताल परिसर में घायल बच्चे को वार्ड तक ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं कराया गया।

    यहां इलाज के लिए ड्यूटी पर डाॅक्टर भी नहीं मिले। यहां से बिना उपचार के ही बच्चे को रैफर कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.