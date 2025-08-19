IIM Indore COO Program: दूसरी बैच के लिए एडमिशन शुरू, 11 महीने में सीखें ऑपरेशन मैनेजमेंट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) इंदौर ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) प्रोग्राम की दूसरी बैच के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। 11 महीने की अवधि वाला यह कार्यक्रम पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगा।

इस कोर्स में प्रतिभागियों को संचालन उत्कृष्टता, पूर्वानुमान आधारित विश्लेषण, तकनीकी एकीकरण, नवाचार रणनीतियां और प्रबंधन दक्षता की गहन जानकारी दी जाएगी। साथ ही, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सिक्स सिग्मा और आधुनिक सप्लाई चेन जैसे विषयों पर मास्टरक्लास भी शामिल किए गए हैं।