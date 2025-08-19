मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    IIM Indore COO Program: दूसरी बैच के लिए एडमिशन शुरू, 11 महीने में सीखें ऑपरेशन मैनेजमेंट

    भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) इंदौर ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) प्रोग्राम की दूसरी बैच के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। 11 महीने की अवधि वाला यह प्रोग्राम पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगा।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 10:22:19 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 10:36:54 AM (IST)
    IIM Indore COO Program: दूसरी बैच के लिए एडमिशन शुरू, 11 महीने में सीखें ऑपरेशन मैनेजमेंट
    IIM Indore COO Program

    HighLights

    1. IIM इंदौर ने COO प्रोग्राम की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है।
    2. इस प्रोग्राम में कई विषयों पर मास्टरक्लास शामिल किए हैं।
    3. कई पद्धतियों पर हैंड्स-ऑन वर्कशॉप का अनुभव मिलेगा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) इंदौर ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) प्रोग्राम की दूसरी बैच के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। 11 महीने की अवधि वाला यह कार्यक्रम पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगा।

    इस कोर्स में प्रतिभागियों को संचालन उत्कृष्टता, पूर्वानुमान आधारित विश्लेषण, तकनीकी एकीकरण, नवाचार रणनीतियां और प्रबंधन दक्षता की गहन जानकारी दी जाएगी। साथ ही, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सिक्स सिग्मा और आधुनिक सप्लाई चेन जैसे विषयों पर मास्टरक्लास भी शामिल किए गए हैं।

    पाठ्यक्रम के अंतर्गत मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़ी केस स्टडीज कराई जाएंगी। साथ ही, प्रतिभागियों को जस्ट-इन-टाइम (JIT), फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आउट (FIFO) और लास्ट-इन-फर्स्ट-आउट (LIFO) जैसी पद्धतियों पर हैंड्स-ऑन वर्कशॉप का भी अनुभव मिलेगा।

    संस्थान के निदेशक प्रो. हिमांशु राय ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को मशीन लर्निंग का उपयोग कर भविष्य की परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाने, सप्लाई चेन को पुनः डिजाइन करने और सतत विकास की दिशा में काम करने की क्षमता प्रदान करेगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.