IIM Indore COO Program: दूसरी बैच के लिए एडमिशन शुरू, 11 महीने में सीखें ऑपरेशन मैनेजमेंट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) इंदौर ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) प्रोग्राम की दूसरी बैच के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। 11 महीने की अवधि वाला यह कार्यक्रम पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगा।
इस कोर्स में प्रतिभागियों को संचालन उत्कृष्टता, पूर्वानुमान आधारित विश्लेषण, तकनीकी एकीकरण, नवाचार रणनीतियां और प्रबंधन दक्षता की गहन जानकारी दी जाएगी। साथ ही, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सिक्स सिग्मा और आधुनिक सप्लाई चेन जैसे विषयों पर मास्टरक्लास भी शामिल किए गए हैं।
पाठ्यक्रम के अंतर्गत मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़ी केस स्टडीज कराई जाएंगी। साथ ही, प्रतिभागियों को जस्ट-इन-टाइम (JIT), फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आउट (FIFO) और लास्ट-इन-फर्स्ट-आउट (LIFO) जैसी पद्धतियों पर हैंड्स-ऑन वर्कशॉप का भी अनुभव मिलेगा।
संस्थान के निदेशक प्रो. हिमांशु राय ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को मशीन लर्निंग का उपयोग कर भविष्य की परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाने, सप्लाई चेन को पुनः डिजाइन करने और सतत विकास की दिशा में काम करने की क्षमता प्रदान करेगा।