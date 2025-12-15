नेता जी उद्घाटन में कर रहे थे देरी... इंदौर में ट्रैफिक जाम से नाराज जनता ने खुद खोला सिंगापुर टाउनशिप अंडरपास

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: तलावलीचंदा स्थित सिंगापुर टाउनशिप के दूसरे अंडरपास के उद्घाटन में लगातार हो रही देरी और रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से परेशान होकर वाहन चालकों का सब्र जवाब दे गया। सोमवार सुबह फिर से जाम की स्थिति बनी तो आसपास के वाहन चालकों ने नए बने दूसरे अंडरपास को खुद ही खोलकर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी।

स्थानीय रहवासियों के अनुसार अंडरपास का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन प्रशासनिक उद्घाटन की प्रक्रिया के कारण इसे चालू नहीं किया जा रहा था। 13 दिसंबर को केबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक तुलसी सिलावट द्वारा उद्घाटन प्रस्तावित था, लेकिन समय नहीं मिलने के कारण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था।