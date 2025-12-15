मेरी खबरें
    नेता जी उद्घाटन में कर रहे थे देरी... इंदौर में ट्रैफिक जाम से नाराज जनता ने खुद खोला सिंगापुर टाउनशिप अंडरपास

    इंदौर के तलावलीचंदा क्षेत्र में स्थित सिंगापुर टाउनशिप के दूसरे अंडरपास का उद्घाटन लगातार टलने से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से नाराज वाहन चालकों ने सोमवार सुबह खुद ही अंडरपास खोलकर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी। हालांकि कुछ समय बाद प्रशासन ने इसे फिर बंद कर दिया। अब रविवार को इसके विधिवत उद्घाटन की घोषणा की गई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 10:29:32 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 10:30:26 PM (IST)
    MP के सिंगापुर टाउनशिप अंडरपास बना चर्चा का विषय

    1. वाहन चालकों ने खुद हटाई अंडरपास की चादर
    2. वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किए वायरल
    3. मंत्री का दावा अगले रविवार को होगा विधिवत उद्घाटन

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: तलावलीचंदा स्थित सिंगापुर टाउनशिप के दूसरे अंडरपास के उद्घाटन में लगातार हो रही देरी और रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से परेशान होकर वाहन चालकों का सब्र जवाब दे गया। सोमवार सुबह फिर से जाम की स्थिति बनी तो आसपास के वाहन चालकों ने नए बने दूसरे अंडरपास को खुद ही खोलकर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी।

    स्थानीय रहवासियों के अनुसार अंडरपास का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन प्रशासनिक उद्घाटन की प्रक्रिया के कारण इसे चालू नहीं किया जा रहा था। 13 दिसंबर को केबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक तुलसी सिलावट द्वारा उद्घाटन प्रस्तावित था, लेकिन समय नहीं मिलने के कारण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था।


    सोमवार सुबह सफाईकर्मी दूसरे अंडरपास की सफाई के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ वाहन चालकों ने वहां लगी चादर हटाकर सबसे पहले दोपहिया और फिर चारपहिया वाहन निकालना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने वाहनों के गुजरते हुए वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिए, जिससे यह खबर फैल गई कि दूसरा अंडरपास चालू हो गया है।

    जानकारी मिलने पर मौके पर मौजूद गार्ड्स ने फिर से चादर लगाकर अंडरपास को बंद कर दिया। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि वे कई बार प्रशासन से इसे जल्द खोलने की मांग कर चुके थे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर जनता को ही पहल करनी पड़ी।

    केबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया-

    'रविवार को दूसरे अंडरपास का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। इससे सिंगापुर टाउनशिप सहित आसपास की करीब 15 कॉलोनियों और हजारों वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी।'

