MP News: आरक्षक के आत्महत्या मामले में ASI दोषी, सजा में डिमोशन देकर बनाया सिपाही

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर: सिपाही मुकेश लोधी की आत्महत्या के मामले में एएसआइ सुभाषचंद्र वर्मा (गार्ड प्रभारी) की लापरवाही मिली है। एडिशनल सीपी आरकेसिंह ने एएसआई को पदावनत कर सिपाही बना दिया है। एक साथ दो रैंक नीचे पदनावत की पहली सजा है। मामले में एक प्रधान आरक्षक मनोज सिसोदिया को भी वेतनवृद्धि कम करने की सजा दी गई है।

यह है पूरा मामला एडिशनल सीपी(मुख्यालय) आरके सिंह के मुताबिक आरक्षक मुकेश लोधी ने पिछले वर्ष 22 दिसंबर को सपना संगीता स्थित यूनियन बैंक के गार्ड रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले की एडिशनल डीसीपी(मुख्यालय) सीमा अलावा से जांच करवाई गई थी। एएसआई सुभाषचंद्र वर्मा गार्ड प्रभारी था। उसने प्रधान आरक्षक मनोज सिसोदिया, आरक्षक रवि पांडे, उमराव चौहान और मुकेश लोधी को रवाना किया था।