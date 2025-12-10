मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP News: आरक्षक के आत्महत्या मामले में ASI दोषी, सजा में डिमोशन देकर बनाया सिपाही

    सिपाही मुकेश लोधी की आत्महत्या मामले में गार्ड प्रभारी एएसआई सुभाषचंद्र वर्मा को गंभीर लापरवाही का दोषी पाते हुए एडिशनल सीपी ने दो रैंक घटाकर सिपाही बना दिया। यह पहली बार है जब एक साथ दो पदों की पदावनति हुई है। प्रधान आरक्षक मनोज सिसोदिया की एक वेतनवृद्धि भी रोकी गई।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 12:36:43 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 12:48:11 AM (IST)
    MP News: आरक्षक के आत्महत्या मामले में ASI दोषी, सजा में डिमोशन देकर बनाया सिपाही
    सिपाही के आत्महत्या मामले में ASI को मिली सजा

    HighLights

    1. सिपाही मुकेश लोधी आत्महत्या मामले में ASI दोषी
    2. सजा देकर एएसआई को बनाया 5 साल के लिए सिपाही
    3. प्रधान आरक्षक मनोज सिसोदिया की एक वेतनवृद्धि रोकी

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर: सिपाही मुकेश लोधी की आत्महत्या के मामले में एएसआइ सुभाषचंद्र वर्मा (गार्ड प्रभारी) की लापरवाही मिली है। एडिशनल सीपी आरकेसिंह ने एएसआई को पदावनत कर सिपाही बना दिया है। एक साथ दो रैंक नीचे पदनावत की पहली सजा है। मामले में एक प्रधान आरक्षक मनोज सिसोदिया को भी वेतनवृद्धि कम करने की सजा दी गई है।

    यह है पूरा मामला

    एडिशनल सीपी(मुख्यालय) आरके सिंह के मुताबिक आरक्षक मुकेश लोधी ने पिछले वर्ष 22 दिसंबर को सपना संगीता स्थित यूनियन बैंक के गार्ड रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले की एडिशनल डीसीपी(मुख्यालय) सीमा अलावा से जांच करवाई गई थी। एएसआई सुभाषचंद्र वर्मा गार्ड प्रभारी था। उसने प्रधान आरक्षक मनोज सिसोदिया, आरक्षक रवि पांडे, उमराव चौहान और मुकेश लोधी को रवाना किया था।


    21 दिसंबर को ड्यूटी बदली और रवि पांडे सुबह 8 से दोपहर 2 बजे, मनोज सिसोदिया दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक ड्यूटी की। रात 2 बजे से 22 दिसंबर की सुबह 8 बजे तक आरक्षक मुकेश की ड्यूटी थी। कथनों में पता चला आरक्षक उमराव तबियत खराब होने का बोलकर घर चला गया। सुबह 9 बजे आरक्षक रवि पहुंंचा तो मुकेश मृत अवस्था में मिला।

    यह भी पढ़ें- मंत्रियों को 'बाघ दर्शन' कराने हाथियों से रुकवा दिया उसका रास्ता, खुद मंत्री जी ने अपलोड किया Video

    प्रधान आरक्षक मनोज सिसोदिया ने बचाव में कहा एएसआई सुभाष ने ड्यूटी बदल दी थी। विस्तृत रिपोर्ट मिलने पर एडिशनल सीपी ने एएसआई सुभाष को पदावनत करते हुए पांच साल के लिए सिपाही बना दिया। जबकि प्रधान आरक्षक मनोज को एक वेतनवृद्ध संचयी रुप से कम की जाने की सजा दी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.