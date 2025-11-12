मेरी खबरें
    इंदौर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सिक्स पैक जिम के शादीशुदा ट्रेनर शादाब को युवती के साथ पकड़ा

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 02:17:36 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 02:34:23 PM (IST)
    इंदौर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सिक्स पैक जिम के शादीशुदा ट्रेनर शादाब को युवती के साथ पकड़ा
    जिम ट्रेनर शादाब मंसूरी।

    HighLights

    1. मुस्लिम ट्रेनर ने हिंदू युवती से दोस्ती कर ली।
    2. युवती को यह नहीं बताया कि वो शादीशुदा है।
    3. बजरंग दल ने पकड़कर उसे पुलिस को सौंपा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भंवरकुआं थाना क्षेत्र स्थित सिक्स पैक जिम में ट्रेनिंग देने वाले मुस्लिम ट्रेनर ने हिंदू युवती से दोस्ती कर ली। उसने यह भी नहीं बताया कि वह शादीशुदा है। सोमवार शाम बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पकड़कर उसे पुलिस के सुपुर्द किया। बजरंग दल के जिला संयोजक विजय कलखोर ने बताया जिम ट्रेनर शादाब मंसूरी पर आरोप है कि ट्रेनिंग के दौरान युवती से नजदीकियां बढ़ा ली थीं। यह जानकारी जिम में आने वाले अन्य सदस्यों ने दी।

    मंगलवार शाम शादाब और युवती कार से घूमने निकले थे, तभी पलसीकर चौराहे पर उन्हें पकड़ लिया। वहीं युवक की पिटाई भी कर दी। जूनी इंदौर पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में पता चला कि युवक शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं। आरोप है कि युवक ने युवती को अपनी वैवाहिक स्थिति की जानकारी नहीं दी थी। पुलिस मोबाइल की जांच कर रही है। अभी दोनों के कुछ फोटो भी मिले हैं।


    जिमों में बढ़ रहा लव जिहाद

    शहर में पिछले कुछ समय से जिम में युवतियों से नजदीकी बढ़ाने, अनुचित व्यवहार और निजी वीडियो बनाने जैसे मामले बढ़ रहे हैं। जिम में वर्कआउट के दौरान फोटो व वीडियो शूट का चलन भी विवाद का कारण बना है। शहर में पहले भी एक शिकायत दर्ज हुई थी कि पत्नी जिम ट्रेनर से करीबी बढ़ाने के बाद घर छोड़ गई थी। इस घटना के बाद पति ने आत्महत्या कर ली थी।

    लव जिहाद : इरफान दूसरे समाज की महिला से कर चुका है शादी, जिसने कर ली आत्महत्या

    इधर इंदौर में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है, जिसमें इरफान ने हैप्पी पंजाबी बनकर हिंदू युवती से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। मामले में विजय नगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि आरोपित इरफान पहले ही अन्य समाज की महिला से शादी कर चुका है। महिला ने आत्महत्या कर ली है, इस मामले में इरफान के खिलाफ प्रकरण दर्ज है।

    पुलिस आरोपित का मोबाइल खंगाल रही है, जिसमें अन्य लड़कियों के साथ भी संबंध सामने आ सकते हैं। उसके बैंक खाते भी चेक किए जा रहे हैं। पुलिस को आशंका है कि आरोपित को इसके लिए फंडिंग भी होती है। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है। आरोपित देवास का जिलाबदर है, उस पर रासुका की कार्रवाई भी हो चुकी है। युवती ने आरोप लगाया है कि इरफान मतांतरण के लिए भी दबाव बनाता रहा। विरोध करने पर सिगरेट से भी दागा।

    युवती राजस्थान की रहने वाली है और काम की तलाश के दौरान उसकी आरोपित से मुलाकात हुई थी। आरोपित इरफान का ड्रग का भी बड़ा नेटवर्क होने की आशंका है। शहर के पब-बार में भी वह ड्रग सप्लाय करता है। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। अन्य लोग भी इसमें शामिल होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आरोपित इरफान को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। उसे पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। शिकायतकर्ता युवती ने उसके कई ड्रग पैडलरों से संपर्क होने की बात भी कही थी। बयानों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी।

