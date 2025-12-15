मेरी खबरें
    इंदौर मेट्रोपालिटन रीजन और शहर में अंडरग्राउंड मेट्रो रेल को लेकर सीएम डॉ. मोहन यादव ने लिया बड़ा फैसला

    सीएम डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में बैठक के दौरान कई बड़े फैसलों पर अपनी मुहर लगा दी है। इसमें बंचाली चौराहे से खजराना चौराहे तक अंडग्राउंड मेट्रो रेल लाइन को सहमति दी गई है। वहीं इंदौर मेट्रोपालिटन रीजन का दायरा भी अब 9,989 से बढ़ाकर 14,550 वर्गकिमी कर दिया गया है। ऐसे में अब रतलाम के पास दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तक मेट्रोपालिटन रीजन का दायरा होगा।

    By Udaypratap Singh
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 08:31:47 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 08:43:02 AM (IST)
    इंदौर मेट्रोपालिटन रीजन और शहर में अंडरग्राउंड मेट्रो रेल को लेकर सीएम डॉ. मोहन यादव ने लिया बड़ा फैसला
    मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक में इंदौर के विकास के लिए कई अहम मुद्दे पर निर्णय लिए गए। नईदुनिया

    HighLights

    1. इंदौर शहर में खजराना से बंगाली चौराहे के बीच भूमिगत होगी मेट्रो रेल
    2. इंदौर मेट्रोपालिटन रीजन के विस्तार पर भी सीएम ने लगाई मुहर
    3. इंदौर जिला विकास योजना सलाहकार समिति की बैठक में लिए निर्णय

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। 20 माह की उलझन के बाद रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया कि इंदौर में बंगाली से खजराना चौराहे के बीच मेट्रो भूमिगत (अंडरग्राउंड) होगी। यहां से एयरपोर्ट तक मेट्रो का हिस्सा भूमिगत होगा। बंगाली से एमजी रोड तक 3.5 किमी हिस्से को भूमिगत करने पर 865 करोड़ रुपये का जो अतिरिक्त खर्च आएगा, उसे राज्य सरकार वहन करेगी।

    मुख्यमंत्री ने इंदौर के ब्रिलियंट कंवेशन सेंटर में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में इस निर्णय पर मुहर लगाई। इसके अलावा बीआरटीएस हटाए जाने के बाद एबी रोड पर एलआइजी से नौलखा चौराहे तक प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है।


    इंदौर मेट्रोपालिटन रीजन का दायरा भी अब 9,989 से बढ़ाकर 14,550 वर्गकिमी कर दिया गया है। ऐसे में अब रतलाम के पास दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तक मेट्रोपालिटन रीजन का दायरा होगा। इस विस्तार से पीथमपुर के लिए बदनावर के पीएम मित्रा पार्क सहित रतलाम का औद्योगिक क्षेत्र भी जुड़ जाएगा। इससे उद्योगों के साथ लाजिस्टिक्स को गति मिलेगी।

    naidunia_image

    फोटो- खजराना से बंगाली के बीच मयूर हॉस्पिटल से लगी हुई जमीन पर अंडरग्राउंड होगी मेट्रो।

    चौथी बार बढ़ाया दायरा

    यह चौथा मौका है, जब मेट्रोपालिटन एरिया का दायरा बढ़ाया गया है। अभी इसमें इंदौर, उज्जैन, देवास, धार व शाजापुर ही अब तक शामिल थे। अब इसमें रतलाम के पास खाचरोद तक हिस्सा शामिल होगा। शाजापुर से मक्सी तक का हिस्सा शामिल होगा। इस तरह इंदौर मेट्रोपालिटन रीजन भोपाल के मेट्रोपालिटन रीजन वाले आष्टा व सीहोर वाले हिस्से से जुड़ जाएगा।

    तीन अहम प्रोजेक्ट : जाने अब आगे क्या होगा

    मेट्रो : 48 माह टेंडर में लगेंगे 2030 तक पूरा होगा प्रोजेक्ट

    भूमिगत के लिए नई एजेंसी तय करने में 48 माह लगेगा। इंदौर में 31.32 किमी मेट्रो रिंग का प्रोजेक्ट 2030 तक ही पूरा हो पाएगा। इंदौर मेट्रो के लिए एनडीबी व एडीबी से 1600-1600 करोड़ के दो लोन लिए हैं। अब प्रदेश सरकार को 865 करोड़ का तीसरा लोन लेना होगा।

    मेट्रोपालिटन रीजन प्लान : छह माह बाद होगा एरिया नोटिफिकेशन

    अभी 9989 वर्ग किमी के हिसाब से सिचुएशन एनालिसिस रिपोर्ट तैयार हुई। नए सिरे से 14550 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का एरिया नोटिफाई होगा। सिचुएशन एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की जाएगी। छह माह का समय लगेगा।

    एलिवेटेड कॉरिडोर : डिजाइन अप्रूवल होगी, बैठक में विस्तार पर निर्णय

    अब एलिवेटेड कारिडोर की डिजाइन कांट्रेक्टर पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को सबमिट करेगा। अप्रूवल के बाद काम शुरू हो सकेगा। इस बीच आगामी दिनों में कारिडोर के विस्तार जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। उसमें निर्णय लिया जाएगा कि इसका कितना दायरा बढ़ाया जाए। बीआरटीएस हटने के बाद एलिवेटेड कारिडोर के हिस्से में ट्रैफिक का पुन: सर्वे किया जाएगा।

    विजयवर्गीय ने ली चुटकी बोले : अधिकारी चमकाते थे, कहते थे कि हम बैठक नहीं कर सकते

    बैठक शुरू होने से पहले नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री मोहन यादव से बोले हमें आपने अच्छा हुआ बता दिया कि आप इंदौर के प्रभारी मंत्री नहीं हैं, अधिकारी हमको चमकाते थे कि हम बैठक नहीं कर सकते। अब हम इंदौर विकास की बैठक कर सकेंगे। अब पक्का हो गया कि आप प्रभारी मंत्री नहीं हैं। मुख्यमंत्री बोले जो बांटना था बांट दिया जो नहीं बटा उसे अपने पास रख लिया।

    इंदौर मेट्रोपालिटन रीजन विस्तार के फायदे

    • इंदौर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट।

    • उज्जैन-रतलाम में हवाई पट्टी।

    • इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, नागदा जंक्शन के साथ शाजापुर व मक्सी स्टेशन भी शामिल होंगे।

    • फूड पार्क व आइटी सेक्टर के क्षेत्रों का होगा विस्तार।

    • पीथमपुर, नागदा, बड़नगर, बदनावर के पीएम मित्रा पार्क सहित रतलाम से गुजरने वाले दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कारिडोर तक औद्योगिक विस्तार।

    • छह घंटे में इंदौर से दिल्ली-मुंबई तक पहुंच मार्ग, हाईवे कनेक्टिविटी व इंदौर-मनमाड़ ट्रेन व इंदौर-धार बनने से बढ़ेगी कनेक्टिविटी।

    • उज्जैन, ओंकारेश्वर धार्मिक पर्यटन, देवास का खिवनी अभयारण्य क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा।

    • इंदौर, उज्जैन, देवास व उज्जैन चारों डेवलपमेंट अथारिटी का कार्य मिलेगा।

    • औद्योगिक विकास के साथ इंटीग्रेटेड टाउनशिप का विकास होगा। बड़े निवेशकों को इस क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही एक निवेशक सम्मेलन होगा।

