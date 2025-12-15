इंदौर मेट्रोपालिटन रीजन और शहर में अंडरग्राउंड मेट्रो रेल को लेकर सीएम डॉ. मोहन यादव ने लिया बड़ा फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। 20 माह की उलझन के बाद रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया कि इंदौर में बंगाली से खजराना चौराहे के बीच मेट्रो भूमिगत (अंडरग्राउंड) होगी। यहां से एयरपोर्ट तक मेट्रो का हिस्सा भूमिगत होगा। बंगाली से एमजी रोड तक 3.5 किमी हिस्से को भूमिगत करने पर 865 करोड़ रुपये का जो अतिरिक्त खर्च आएगा, उसे राज्य सरकार वहन करेगी।

मुख्यमंत्री ने इंदौर के ब्रिलियंट कंवेशन सेंटर में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में इस निर्णय पर मुहर लगाई। इसके अलावा बीआरटीएस हटाए जाने के बाद एबी रोड पर एलआइजी से नौलखा चौराहे तक प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है।

इंदौर मेट्रोपालिटन रीजन का दायरा भी अब 9,989 से बढ़ाकर 14,550 वर्गकिमी कर दिया गया है। ऐसे में अब रतलाम के पास दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तक मेट्रोपालिटन रीजन का दायरा होगा। इस विस्तार से पीथमपुर के लिए बदनावर के पीएम मित्रा पार्क सहित रतलाम का औद्योगिक क्षेत्र भी जुड़ जाएगा। इससे उद्योगों के साथ लाजिस्टिक्स को गति मिलेगी। फोटो- खजराना से बंगाली के बीच मयूर हॉस्पिटल से लगी हुई जमीन पर अंडरग्राउंड होगी मेट्रो।

चौथी बार बढ़ाया दायरा यह चौथा मौका है, जब मेट्रोपालिटन एरिया का दायरा बढ़ाया गया है। अभी इसमें इंदौर, उज्जैन, देवास, धार व शाजापुर ही अब तक शामिल थे। अब इसमें रतलाम के पास खाचरोद तक हिस्सा शामिल होगा। शाजापुर से मक्सी तक का हिस्सा शामिल होगा। इस तरह इंदौर मेट्रोपालिटन रीजन भोपाल के मेट्रोपालिटन रीजन वाले आष्टा व सीहोर वाले हिस्से से जुड़ जाएगा।