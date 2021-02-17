मेरी खबरें
    Wed, 17 Feb 2021
    City Sports Indore News: मेजबान इंदौर को दोहरी सफलता

    इंदौर,नईदुनिया प्रतिनिधि,City Sports Indore News। मेजबान इंदौर ने कोरोनाकाल के बाद हुई पहली राज्य रोलबॉल स्पर्धा में दोहरी सफलता प्राप्त की।

    शासकीय उमा विद्यालय खजराना में इंदौर के अलावा भोपाल, सतना, छिंदवाड़ा, जबलपुर, ग्वालियर, नरसिंहपुर, देवास की टीमों ने शिरकत की। बालक व बालिका अंडर-17 वर्ग के फाइनल में इंदौर ने भोपाल को 4-2 से पराजित किया। सीनियर वर्ग में भी इंदौर ने भोपाल को मात देकर खिताबी सफलता प्राप्त की। गुरुवचन सिंह और जिया जोशी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार वितरण विधायक महेंद्र हार्डिया, महेश जोशी, प्रणव मंडल, नेहा शर्मा, राजेश्वरी शर्मा, नौशाद पटेल, सूर्यदत्त जोशी ने किया। संचालन हेमंत जोशी ने किया।

    मप्र पॉवर लिफ्टिंग टीम घोषित

    राष्ट्रीय सीनियर पॉवर लिफ्टिंग चैंपियनशिप सुगुन सभागार (कोयंबटूर) में 17 से 21 फरवरी तक आयोजित होगी। इसके लिए मप्र टीम घोषित कर दी गई। टीम में आठ पुरुष, तीन महिला पॉवर लिफ्टर शामिल हैं। राष्ट्रीय रैफरी के रूप में कटनी के अविनाश दुबे टीम के साथ जाएंगे। पुरुष वर्ग में ध्रुर्वे राज कुरे (59 किग्रा, भोपाल), धुर्वे नाइक (66 किग्रा, उज्जैन), शैलेंद्र सेवतिया (74 किग्रा, छिंदवाड़ा), भावेश बर्वे (83 किग्रा, इंदौर), विशाल गाडगे (83 किग्रा, इंदौर), चंदनसिंह चौधरी (93 किग्रा, इंदौर), अंकित चौहान (120 किग्रा, इंदौर), अपूर्व दुबे (120 किग्रा से अधिक, इंदौर), महिला वर्ग : सरगम चौहान (57 किग्रा, इंदौर), पूजा कुमारी (57 किग्रा, इंदौर), ईशा सिंह (72 किग्रा, मुरैना)।


