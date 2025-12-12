Indore में शीतलहर का असर, न्यूनतम तापमान 5.2°C दर्ज, मौसम के बदले पैटर्न से 'आधी रात' वाली ठिठुरन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में इस बार शहरवासियों को आधी रात वाली ठंड ही महसूस हो रही है। शाम से अल सुबह तक ही शहरवासियों को ठिठुरन का अहसास हो रहा है। वही दिन में धूप निकलने के कारण ठंड गायब हो जाती है। ठंड के पैटर्न में यह बदलाव मौसमी परिस्थितियों में हुए परिवर्तन के कारण हुई है। यही वजह है कि इस बार इंदौर सहित प्रदेश के शहरों के शीतल दिन के मुकाबले शीत लहर व तीव्र लहर की स्थितियां ज्यादा दिख रही है।

पिछले वर्षों तक भारत के पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता होने के कारण पहले उत्तर पश्चिमी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब व उत्तराखंड और पश्चिमोत्तर भारत राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एमपी में ठंड का असर दिखाई देता था।

मध्य भारत का हिस्सा ज्यादा प्रभावित भोपाल स्थित मौसम केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी वेद प्रकाश सिंह के मुताबिक पहले जो पश्चिमी विक्षोभ देश पहाड़ी राज्यों पर सक्रिय रहते थे, इस बार वे पश्चिमी चीन पर सक्रिय है। यह हिस्सा तिब्बत का पठारी क्षेत्र है। यह इलाका काराकोरम, हिंदकुश, पत्तागोभी का पठार के रुप में पहचाना जाता है। यही वजह है इस बार उत्तर भारत में ठंड का असर गायब और मध्य भारत का हिस्सा ज्यादा प्रभावित हो रहा है। उत्तरी हवाएं नहीं जेट स्ट्रीम गिरा रही तापमान मौसम विज्ञानी वेद प्रकाश सिंह के मुताबिक इस बार उत्तरी हवाएं इंदौर व प्रदेश के हिस्सों में तापमान नहीं गिरा रही है। सामान्यत: जेट स्ट्रीम की पोजिशन पहाड़ों व उत्तर भारत में होती है। इस बार जेट स्ट्रीम मध्य भारत के ऊपर से जा रही है। जमीन की सतह से 6 से 12 किलो मीटर की ऊंचाई पर चलने वाली जेट स्ट्रीम हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। दोपहर में धूप होने के कारण ये हवाएं तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं करती लेकिन शाम होते ही इन हवाओं के असर से तापमान गिरना शुरु हो जाता है जो अलसुबह तक कायम रहता है। सुबह धूप निकलने के बाद तापमान बढ़ रहा है।