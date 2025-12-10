इंदौर में पत्नी के साथ मिलकर शातिर ठग ने लूटे डेढ़ करोड़ रुपये, फर्जी दस्तावेज दिखाकर लोगों को फंसाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शातिर ठग ने निवेश की राशि दोगुना करने का झांसा देकर डेढ़ करोड़ रुपये ठग लिए। पुलिस ने ठग और उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपित ने झांसे में लेने के लिए फर्जी फर्म बताई, आयकर रिटर्न और पासपोर्ट दिखाया। लोग झांसे में आ गए और क्रेडिट कार्ड, बैंक व रिश्तेदारों से उधार लेकर जमा करते गए।

खजराना टीआई मनोज सेंधव के मुताबिक अहमदनगर निवासी शोएब पुत्र सिराज हुसैन सहित मोहम्मद जावेद पुत्र मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद नावेद पुत्र इस्माइल खान,अबेदउल्लाह पुत्र अब्दुल्ला खान,आरिफ उद्दीन पुत्र मोहम्मद सईद उद्दीन शेख,सय्यद आसिफ अली पुत्र सय्यद शराफत अली,मोहम्मद रफीक पुत्र अब्दुल हकीम,फराज पुत्र अनवर खान के साथ ठगी हुई है।

आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज आरोपित मोहम्मद तबरेज पुत्र अब्दुल करीम और उसकी पत्नी फिरदोस खान निवासी इलियास कॉलोनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि आरोपित का पाकिजा लाइफ स्टाइल कॉलोनी में न्यू अली पब्लिक स्कूल है। उसने पीड़ितों को बताया वह इमरजेंसी कोड नामक स्कीम में निवेश करता है। निवेशकों को 6 से 10 प्रतिशत रिटर्न मिलता है। इस तरह लोग उसके झांसे में आ गए और शोएब ने 19 लाख,जावेद ने 20 लाख,नावेद ने 26 लाख,उबेद उल्लाह ने 28 लाख,आरिफ ने 17 लाख,सैयद आसिफ ने 38 लाख, मोहम्मद रफीक ने 10 लाख फराज खान ने 4 लाख रुपये दे दिए। कईं पीड़ितों ने तो बैंक से पर्सनल लोन लिया। कईं ने क्रेडिट कार्ड और रिश्तेदारों से रुपये लिए और आरोपित तबरेज को दे दिए। पीड़ितों ने पुलिस को बताया वह भरोसा दिलाने के लिए उसकी फर्जी फर्म तंजील इंटरप्राइजेस पर भी लेकर जाता था। उसने लोगों को आयकर रिटर्न, पासपोर्ट दिखाए और बताया कि उसका विदेशो में भी संपर्क है।