मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Corona Indore News: कोविड केयर सेंटर जाने से कतरा रहे कई कोरोना संक्रमित, खूब समझा रहे अधिकारी

    Corona Indore News: स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन का अमला हर जगह जा रहा है और लोगों को समझा रहा है।

    By gajendra.nagar
    Edited By: gajendra.nagar
    Publish Date: Fri, 07 May 2021 01:25:51 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 07 May 2021 01:25:51 PM (IST)
    Corona Indore News: कोविड केयर सेंटर जाने से कतरा रहे कई कोरोना संक्रमित, खूब समझा रहे अधिकारी

    इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि,Corona Indore News। कोरोना महामारी से निपटने और संक्रमितों को परिवार से अलग रखने के लिए प्रशासन ने शहर व ग्रामीण क्षेत्र में कई कोविड केयर सेंटर बनाए हैं। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए बिना लक्षण या कम लक्षण वाले संक्रमितों को इन कोविड केयर सेंटर में रखा जा रहा है। पर कई संक्रमित कोविड केयर सेंटर में जाने से कतरा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन का अमला हर जगह जा रहा है और लोगों को समझा रहा है।

    बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले मरीजों को कोविड केयर सेंटर भेजने के लिए समझा रहे हैं, लेकिन अधिकांश संक्रमित घर नहीं छोड़ना चाहते, जबकि कोविड केयर सेंटर पर भोजन, चाय, नाश्ता, दवा आदि का इंतजाम है। कुछ अब भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। गुरुवार को लसूड़िया परमार और राऊखेड़ी के बीच बायपास रोड पर एक कारखाने के दो कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए तो आरआरटी और प्रशासन की टीम उनको कोविड केयर सेंटर ले जाने के लिए पहुंची। कर्मचारियों को पता चला कि टीम आ रही है तो वे पहले ही मोटर साइकिल से राजगढ़ भाग गए।


    उधर गांवों में भी स्कूल और सामुदायिक भवनों में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटरों पर बहुत कम मरीज आ रहे हैं। स्वास्थ्य और पंचायत कर्मचारियों के समझाने के बाद भी वे क्वारेंटाइन सेंटर पर नहीं रह रहे हैं। इस कारण कई गांवों में पाजिटिव केस होने के बावजूद वे घरों में ही अन्य सदस्यों के साथ रह रहे हैं। शारीरिक दूरी और कोविड प्रोटोकाल का पालन नहीं हो पा रहा है।शारीरिक दूरी और कोविड प्रोटोकाल का पालन नहीं हो पा रहा है। इससे परिवार के अन्य सदस्यों को संक्रमण का खतरा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.