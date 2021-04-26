Corona Indore News: नेहरू स्टेडियम और दशहरा मैदान में कल से शुरू होगा ड्राइव इन टेस्ट सेंटर

इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि,Corona Indore News। नगर निगम ने दशहरा मैदान और नेहरू स्टेडियम में धनवंतरी ड्राइव इन कोविड-19 टेस्ट सेंटर तैयार किया है। मंगलवार से सेंटर में सेंपल लेने का काम शुरू हो जाएगा।यहां रोगी चारपहिया और दोपहिया वाहन पर बैठे-बैठे ही सेंपल दे सकेंगे। ज्यादा स्थान होने के कारण शारीरिक दूरी का पालन दोनो स्थानों पर बेहतर तरीके से हो सकेगा और संक्रमण फैलने का खतरा भी नहीं रहेगा।
निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि अगर किसी को भी कोरोना के लक्षण होने पर वह जांच के लिए शहर में दशहरा मैदान में संपूर्ण सोडाणी डायग्नोस्टिक क्लिनिक एवं नेहरू स्टेडियम में सेंट्रल लैब द्वारा धनवंतरी ड्राइव इन कोविड-19 सेंटर में प्रात: 8 बजे से शाम 6 बजे तक 700 रुपये में जांच करा सकते हैं, कोविड-19 टेस्ट करवाने के लिए http&//www.covidindore.com पर पहले पंजीयन कराना होगा। आधार कार्ड भी साथ में लाना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान प्राप्त नंबर के आधार पर ही सेंटरों पर कोविड-19 का टेस्ट किया जाएगा।
नागरिकों की सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन के दौरान एवं सेंटर पर टेस्ट के पश्चात भी भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। सोमवार दोपहर 12 बजे से रजिस्ट्रेशन होगा और मंगलवार से सैंपल लिए जा सकेंगे।धनवंतरी ड्राइव इन कोविड-19 सेंटर पर बिना वाहन से उतरे ही सेंपल देने की सुविधा रहेगी और रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर मिल जाएगी। दोनो सेंटरों पर चार हजार सेंपल प्रतिदिन लिए जाएंगे।