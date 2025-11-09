मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indore में डिब्बा कारोबार पर ED की दबिश... बेटिंग एप मामले में फरार सटोरिये झांसी से गिरफ्तार

    अपराध शाखा ने बेटिंग एप मामले में फरार दो आरोपितों को झांसी (यूपी) से पकड़ा है। आरोपित डिब्बा कारोबार संचालित कर रहे थे। आरोपितों को छोड़ने के लिए पुलिस अफसरों ने खूब दबाव बनाया। लैपटाप और मोबाइल जब्ती भी रोकने का प्रयास किया।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 07:26:34 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 07:26:34 PM (IST)
    Indore में डिब्बा कारोबार पर ED की दबिश... बेटिंग एप मामले में फरार सटोरिये झांसी से गिरफ्तार
    ED - प्रवर्तन निदेशालय

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अपराध शाखा ने बेटिंग एप मामले में फरार दो आरोपितों को झांसी (यूपी) से पकड़ा है। आरोपित डिब्बा कारोबार संचालित कर रहे थे। आरोपितों को छोड़ने के लिए पुलिस अफसरों ने खूब दबाव बनाया। लैपटाप और मोबाइल जब्ती भी रोकने का प्रयास किया।

    ऑनलाइन सट्टेबाजी कर रहे थे आरोपी

    डीसीपी (अपराध) राजेश कुमार त्रिपाठी के अनुसार, पुलिस ने 4 मार्च को उषागंज (छावनी) में छापा मारकर आरोपित हिमांशु खंडेलवाल, रवींद्र गौतम, विवेक कुमार, अमित कुमार मंडल, कृष्णा कुमार, कन्हैया पांडे, निखिल खंडेलवाल, लक्की चौहान उर्फ अभिजीत, राकेश जैन और विकास बंसल को गिरफ्तार किया था। आरोपी दूसरी मंजिल स्थित फ्लैट में बैठकर बेटिंग एप वरुण ऑनलाइन हब के माध्यम से ऑनलाइन सट्टे का व्यवसाय कर रहे थे।


    छापा मारा तो डिब्बा कारोबार करते हुए मिले

    आरोपितों ने सैकड़ों लोगों को आइडी बनाकर दे दी थी। मौके से 29 मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटाप, चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड, साढ़े छह लाख कैश और कार जब्त की। पुलिस ने फरार आरोपी हर्षवर्धन अग्रवाल उर्फ हैप्पी और विकास साहू को दबिश देकर पकड़ा। पुलिस को दोनों आरोपितों की झांसी की लोकेशन मिली थी। छापा मारा तो डिब्बा कारोबार करते हुए मिले।

    पुलिस अफसरों ने जमानत देने की पैरवी भी की

    दबिश से अफसर और नेताओं में हड़कंप मच गया और छोड़ने के लिए दबाव बनाया गया। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने पूछताछ की और जब्त सामान कोतवाली (झांसी) पुलिस के सुपुर्द करवा दिया। पुलिस अफसरों ने तो आरोपितों को थाने से जमानत देने की पैरवी भी की।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.