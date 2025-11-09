Indore में डिब्बा कारोबार पर ED की दबिश... बेटिंग एप मामले में फरार सटोरिये झांसी से गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अपराध शाखा ने बेटिंग एप मामले में फरार दो आरोपितों को झांसी (यूपी) से पकड़ा है। आरोपित डिब्बा कारोबार संचालित कर रहे थे। आरोपितों को छोड़ने के लिए पुलिस अफसरों ने खूब दबाव बनाया। लैपटाप और मोबाइल जब्ती भी रोकने का प्रयास किया।

ऑनलाइन सट्टेबाजी कर रहे थे आरोपी डीसीपी (अपराध) राजेश कुमार त्रिपाठी के अनुसार, पुलिस ने 4 मार्च को उषागंज (छावनी) में छापा मारकर आरोपित हिमांशु खंडेलवाल, रवींद्र गौतम, विवेक कुमार, अमित कुमार मंडल, कृष्णा कुमार, कन्हैया पांडे, निखिल खंडेलवाल, लक्की चौहान उर्फ अभिजीत, राकेश जैन और विकास बंसल को गिरफ्तार किया था। आरोपी दूसरी मंजिल स्थित फ्लैट में बैठकर बेटिंग एप वरुण ऑनलाइन हब के माध्यम से ऑनलाइन सट्टे का व्यवसाय कर रहे थे।