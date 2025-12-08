एवरेस्ट विजेता भावना डेहरिया को मिलेगा विक्रम अवार्ड, हाई कोर्ट ने स्टे हटाया, याचिका निरस्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। माउंट एवरेस्ट विजेता पर्वतारोही भावना डेहरिया को विक्रम अवार्ड मिलने का रास्ता साफ हो गया। हाई कोर्ट ने सोमवार को उनके चयन को चुनौती देने वाली याचिका निरस्त करते हुए शासन के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने आदेश सुनाते हुए कहा कि वर्ष 2023 के एडवेंचर स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय नियमानुसार है और इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है।

पांच वर्ष की पात्रता अवधि से बाहर हाई कोर्ट में यह याचिका मधुसूदन पाटीदार ने दायर की थी। पाटीदार का कहना था कि वे भावना डेहरिया से वरिष्ठ हैं और पुरस्कार उन्हें ही मिलना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने पाया कि पाटीदार का एवरेस्ट आरोहण वर्ष 2017 है, जो मप्र पुरस्कार नियम 2021 के अनुसार निर्धारित पांच वर्ष की पात्रता अवधि से बाहर है। नियम पांच के अनुसार एडवेंचर स्पोर्ट्स कैटेगरी में केवल पिछले पांच वर्षों की उपलब्धियों को ही मान्य किया जा सकता है।