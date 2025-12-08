मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    एवरेस्ट विजेता भावना डेहरिया को मिलेगा विक्रम अवार्ड, हाई कोर्ट ने स्टे हटाया, याचिका निरस्त

    माउंट एवरेस्ट विजेता पर्वतारोही भावना डेहरिया को विक्रम अवार्ड मिलने का रास्ता साफ हो गया। हाई कोर्ट ने सोमवार को उनके चयन को चुनौती देने वाली याचिका निरस्त करते हुए शासन के निर्णय को सही ठहराया है। हाई कोर्ट में यह याचिका मधुसूदन पाटीदार ने दायर की थी।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 10:50:53 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 10:50:53 PM (IST)
    एवरेस्ट विजेता भावना डेहरिया को मिलेगा विक्रम अवार्ड, हाई कोर्ट ने स्टे हटाया, याचिका निरस्त
    एवरेस्ट विजेता भावना डेहरिया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। माउंट एवरेस्ट विजेता पर्वतारोही भावना डेहरिया को विक्रम अवार्ड मिलने का रास्ता साफ हो गया। हाई कोर्ट ने सोमवार को उनके चयन को चुनौती देने वाली याचिका निरस्त करते हुए शासन के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने आदेश सुनाते हुए कहा कि वर्ष 2023 के एडवेंचर स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय नियमानुसार है और इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है।

    पांच वर्ष की पात्रता अवधि से बाहर

    हाई कोर्ट में यह याचिका मधुसूदन पाटीदार ने दायर की थी। पाटीदार का कहना था कि वे भावना डेहरिया से वरिष्ठ हैं और पुरस्कार उन्हें ही मिलना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने पाया कि पाटीदार का एवरेस्ट आरोहण वर्ष 2017 है, जो मप्र पुरस्कार नियम 2021 के अनुसार निर्धारित पांच वर्ष की पात्रता अवधि से बाहर है। नियम पांच के अनुसार एडवेंचर स्पोर्ट्स कैटेगरी में केवल पिछले पांच वर्षों की उपलब्धियों को ही मान्य किया जा सकता है।


    नोटिस न देने का आरोप भी सही नहीं

    इस आधार पर कोर्ट ने कहा कि पाटीदार वर्ष 2023 के पुरस्कार के लिए पात्र ही नहीं थे, इसलिए उनका नाम अस्वीकार किया गया था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया वर्ष 2021, 2022 और 2023 नियमों के अनुरूप रही है, इसलिए अपर्याप्त जानकारी या नोटिस न देने का आरोप भी सही नहीं है।

    इसे भी पढ़ें... पहले वीडियो वायरल, फिर रिश्वतकांड... 'लाइसेंस बहाली' के लिए कृषि उप संचालक 40 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.