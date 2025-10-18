इंदौर में स्क्रैप व्यापारी के घर में आग लगी, 11 साल के बच्चे की दम घुटने से मौत, चार लोगों की हालत गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। विजय पैलेस कॉलोनी (माणिकबाग) में शुक्रवार रात गंभीर घटना घट गई। स्क्रैप व्यापारी के घर में अचानक आग लग गई और पूरा परिवार फंस गया। 11 वर्षीय बच्चे की दम घुटने से मौत हो गई। दो बेटी,एक बेटा और पत्नी की हालत भी गंभीर बताई गई है।

आग फोम, स्पंज और कबाड़ के सामान में लगी थी। जहरीला धुआं बच्चों के फेंफड़ों में जमा हो गया। जूनी इंदौर एसीपी विजय चौधरी के अनुसार घटना शुक्रवार रात सवा दो बजे की है। 45 वर्षीय शहजाद खान के मकान में आग लगी है।

अपने भाई नौशाद के साथ रहता है शहजाद

शहजाद खान का दो मंजिला मकान है और भाई नौशाद के साथ रहता है। दोनों भाई स्क्रैप का व्यवसाय करते है। शहजाद ने घर में कबाड़ का सामान, फोम, स्पंज सहित अन्य सामान भर रखा था। देर रात अचानक कबाड़ के सामान में आग लग गई और किसी को पता ही नहीं चला। आग की लपटे और धुआं देख कर रहवासियों ने पुलिस व फायर ब्रिगेड को कॉल लगाया। पुलिस के पहुंचने के पहले आग फैल गई। पूरी इमारत में धुआं भर गया। शहजाद और उसकी पत्नी-बच्चे फंसे रह गए। आग बुझने पर उन्हें बाहर निकाला लेकिन पांचों बेहोश हो गए।

11 वर्षीय रहमान की मौत

सभी को गंभीर अवस्था में अस्पताल भेजा मगर आधे घंटे बाद शहजाद के 11 वर्षीय बेटे रहमान की मौत हो गई। शहजाद की पत्नी अनीशा और बेटी,अलीफिया,आफनीश और बेटे रेहान की तबीयत खराब है। चारों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। एजाज को डाक्टर ने खतरे से बाहर बताया है। पुलिसकर्मियों ने पेड़ पर चढ़ कर बताया व्यापारी का परिवार शहजाद और नौशाद के घर में आग लगने की सूचना से हड़कंप मच गया।