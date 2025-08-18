इंदौर सराफा बाजार में सोने और चांदी के दामों में बढ़ोतरी, चेक करें ताजा दाम

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। ट्रंप की अन्य देशों के साथ होने वाली बैठक के नतीजों को लेकर अंतरराष्ट्रीय बुलियन बाजार में अनिश्चितता बनी हुई हैं। इससे सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग फिर मजबूत देखने को मिल रही है। जबकि व्यापक जोखिम उठाने की क्षमता में सुधार हुआ है। कामेक्स पर सोना वायदा बढ़कर 3349 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 38.14 डालर प्रति औंस पर कारोबार करता देखा गया।

इसके चलते भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में पुन: सुधार रहा। सोमवार को इंदौर में सोना केडबरी सुधरकर 100700 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 300 रुपये बढ़कर 115900 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। इन दामों पर भी व्यापार कमजोर है।

सोमवार को एशियाई शेयर बाजारों में तेजी रही, चीन और भारत ने भारी बढ़त दर्ज की, खासकर इस उम्मीद में कि शांति समझौते से रूसी तेल की उनकी खरीद में सीमित रुकावटें आएंगी। फरवरी में व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की के साथ ट्रंप की आखिरी बैठक दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस के बाद बेनतीजा रही थी। सोमवार को ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से ट्रंप मिलेंगे। ट्रंप बाद में व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और शीर्ष यूरोपीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। रिपोर्टों से पता चला है कि ट्रंप शांति समझौते के लिए यूक्रेन से रूस को कुछ क्षेत्र सौंपने की मांग करेंगे। एक ऐसा विचार जिसे कीव ने बार-बार खारिज किया है।