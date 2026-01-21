इंदौर दूषित जल को लेकर होगी बारीकी से जांच, राज्य सरकार ने बनाई कमेटी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल आपूर्ति की घटना के बाद सरकार ने दूषित जलापूर्ति के घटनाक्रम की विस्तृत समीक्षा कर निष्कर्ष, सुझाव और अनुशंसाएं देने के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। इसका अध्यक्ष सामान्य प्रशासन के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार शुक्ल को बनाया गया है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के प्रमुख सचिव पी नरहरि, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास संकेत भोंडवे इसके सदस्य होंगे। आयुक्त इंदौर सुदाम खाड़े को समिति का सदस्य बनाया गया है। समिति भागीरथपुरा में घटित घटना के वास्तविक कारणों एवं आवश्यकताओं का परीक्षण करेगी।