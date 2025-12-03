मेरी खबरें
    IIM Indore की प्लेसमेंट कमेटी के सदस्य पर यौन उत्पीड़न का आरोप, अभाविप ने किया हंगामा

    प्लेसमेंट और मीडिया सेल के लिए पार्टी रखी गई। जहां दोनों सेल के सदस्य मौजूद थे। यह पार्टी संस्थान के बाहर रखी गई। इस दौरान नशे में धुत प्लेसमेंट सेल के एक सदस्य ने कुछ छात्राओं के साथ बदतमीजी की। इन छात्राओं ने प्रबंधन को अक्टूबर में शिकायत दर्ज करवाई। फिर प्रबंधन ने समिति को जांच सौंपी। विशाखा गाइडलाइन को ध्यान में रखकर जांच शुरू हुई।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 03 Dec 2025 08:05:35 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Dec 2025 08:12:23 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) इंदौर में यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। यह आरोप प्लेसमेंट कमेटी के एक सदस्य पर लगाया गया है। मामले में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं ने जल्द कार्रवाई की मांग की है। उधर, संस्थान ने कमेटी की जांच का हवाला दिया है। बुधवार को अभाविप ने आईआईएम इंदौर का घेराव किया।

    महानगर मंत्री देवेश गुर्जर के नेतृत्व में कार्यकर्ता दोपहर 12.30 बजे पहुंचे। संस्थान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। छात्रनेताओं ने कहा कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में प्लेसमेंट और मीडिया सेल के लिए पार्टी रखी गई। जहां दोनों सेल के सदस्य मौजूद थे। यह पार्टी संस्थान के बाहर रखी गई।


    इस दौरान नशे में धुत प्लेसमेंट सेल के एक सदस्य ने कुछ छात्राओं के साथ बदतमीजी की। इन छात्राओं ने प्रबंधन को अक्टूबर में शिकायत दर्ज करवाई। फिर प्रबंधन ने समिति को जांच सौंपी। विशाखा गाइडलाइन को ध्यान में रखकर जांच शुरू हुई।

    छात्राओं और आरोपित छात्र के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। चूंकि घटनाक्रम संस्थान परिसर के बाहर हुआ था, इसलिए अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाए हैं। घटना को 35 से 40 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कमेटी कोई निर्णय पर नहीं पहुंची है।

    संस्थान को बदनाम करने का काम अभाविप कर रही है। इस प्रकार की घटनाओं को लेकर कमेटी बनी है, जो जांच करती है। वह प्लेसमेंट कमेटी का सदस्य नहीं है। वह सामान्य छात्र है। वैसे भी विशाखा गाइडलाइन के आधार पर जांच में समय लगता है। हालांकि मैं अभी दिल्ली में हूं। मामले के बारे में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है।

    -प्रो. हिमांशु राय, निदेशक, आईआईएम इंदौर।

