IndiGo Flight Cancellation: इंदौर एयरपोर्ट बना यात्री शिविर, 34 उड़ानें रद; घंटों परेशान हुए यात्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: क्रू की कमी के कारण इंडिगों विमान कंपनी लगातार अपनी उड़ाने निरस्त कर रही है। लगातार चौथे दिन शनिवार को भी इंदौर एयरपोर्ट से 34 उड़ाने रद की गई। वहीं संचालित होने वाली उड़ानों के लिए यात्रियों को घंटो इंतजार करना पड़ रहा है।

एयरपोर्ट यात्री शिविर में तबदिल हो चुका है और लोग लाउंज और टर्मिनल के बाहर घंटों इंतजार करने को मजबूर है। कई यात्रियों को बोरडिंग तक पहुंचने के बाद उड़ान निरस्त होने की सूचना दी जा रही है। आसमान में उड़ान भरने वाली इंडिगों एयरलाइंस की व्यवस्थाएं जमीन पर पहुंच चुकी है। देशभर में घरेलू उड़ानों के संचालन में बड़ी भागीदारी निभाने वाली इंडिगों एयरलाइंस की चार दिन से व्यवस्थाए पटरी से उतर चुकी है। इसके कारण देशभर के साथ ही इंदौर के एयरपोर्ट पर यात्रियों की फजीहत बढ़ गई।