    इंडिगो एयरलाइन्स के क्रू की कमी के कारण यात्रियों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर से शनिवार को 34 फ्लाइट्स रद किए गए। वहीं बहुत सारे फ्लाइट्स कई घंटों की देरी से उड़े। इस दौरान यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

    By prem jat
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 02:51:29 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Dec 2025 02:53:30 AM (IST)
    IndiGo Flight Cancellation: इंदौर एयरपोर्ट बना यात्री शिविर, 34 उड़ानें रद; घंटों परेशान हुए यात्री
    इंडिगो की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे यात्री

    1. इंदौर एयरपोर्ट से 34 उड़ाने रद
    2. घंटों इंतजार करने को मजबूर यात्री
    3. 100 से अधिक उड़ानें 4 दिन में रद

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: क्रू की कमी के कारण इंडिगों विमान कंपनी लगातार अपनी उड़ाने निरस्त कर रही है। लगातार चौथे दिन शनिवार को भी इंदौर एयरपोर्ट से 34 उड़ाने रद की गई। वहीं संचालित होने वाली उड़ानों के लिए यात्रियों को घंटो इंतजार करना पड़ रहा है।

    एयरपोर्ट यात्री शिविर में तबदिल हो चुका है और लोग लाउंज और टर्मिनल के बाहर घंटों इंतजार करने को मजबूर है। कई यात्रियों को बोरडिंग तक पहुंचने के बाद उड़ान निरस्त होने की सूचना दी जा रही है। आसमान में उड़ान भरने वाली इंडिगों एयरलाइंस की व्यवस्थाएं जमीन पर पहुंच चुकी है। देशभर में घरेलू उड़ानों के संचालन में बड़ी भागीदारी निभाने वाली इंडिगों एयरलाइंस की चार दिन से व्यवस्थाए पटरी से उतर चुकी है। इसके कारण देशभर के साथ ही इंदौर के एयरपोर्ट पर यात्रियों की फजीहत बढ़ गई।


    इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से शनिवार को 34 उड़ानें रद्द कर दी गई। वहीं एक दर्जन से अधिक उड़ाने देरी से संचालित हुई। इसके कारण यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर बैठना पड़ रहा है। अन्य शहरों में जाने वाले यात्री समय पर सफर नहीं कर पा रहे है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा क्रू मेंबर के उड़ान संचालन के नियमों में छुट देने के बावजूद शनिवार को भी उड़ानों का शेड्यूल प्रभावित रहा। उम्मीद की जा रही है कि एक सप्ताह में सभी उड़ानों का शेड्यूल सही होगा।

    इंदौर में उड़ानें निरस्त और देरी की स्थिति

    निरस्त उड़ानें:

    • इंदौर से जो 34 उड़ानें निरस्त रहीं, उनमें इंदौर आने वाली 17 और इंदौर से जाने वाली 17 उड़ानें शामिल हैं।

    • इंदौर से जाने वाली उड़ानों में सर्वाधिक 4 उड़ानें मुंबई की निरस्त रहीं।

    • दिल्ली की 3, बेंगलुरु की 2, हैदराबाद, चंदीगढ़, गोवा, रायपुर, कोलकाता, पुणे, चेन्नई और अहमदाबाद की 1-1 उड़ानें निरस्त रहीं।

    • इंदौर आने वाली उड़ानों में 4 मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और बेंगलुरु की 2-2, पुणे, हैदराबाद, रायपुर, चंदीगढ़, गोवा, कोलकाता, चेन्नई की 1-1 उड़ानें निरस्त रहीं।

    इंदौर की स्थिति:

    • 100 से अधिक उड़ानें 4 दिन में निरस्त हुईं।

    • 70 से अधिक उड़ानें 4 दिन में देरी से रवाना हुईं।

    • 40 हजार से अधिक यात्री अब तक परेशान हुए।

    • उड़ान निरस्त होने पर यात्री दो गुना किराया चुकाने को मजबूर हैं।

    • अन्य एयरलाइंस ने विभिन्न रूटों पर हवाई किराया बढ़ाया।

    • विवाह, मीटिंग और छुट्टियों की प्लानिंग निरस्त हो रही है।

    कंपनी के पुछताछ काउंटर पर लंबी कतारे

    इंदौर एयरपोर्ट के टर्मिनल के बाहर बनाए गए इंडिगों विमान कंपनी के पुछताछ काउंटर के बाहर लंबी कतारे लग रही है। लोग बोडिंग पास के लिए नहीं उड़ान कब तक जाएगी और निरस्त तो नहीं हो रही, इसकी जानकारी के लिए परेशान हो रहे है।

    विशाल वर्मा का कहना है कि हैदराबाद के लिए जाना है, लेकिन तीन घंटे से एयरपोर्ट पर बैठे है। कई बार काउंटर पर पूछ चुके है, हर बार फ्लाइट आने की बात कही जा रही है। एक से तीन घंटा की देरी इंदौर से जाने वाली अधिकांश उड़ाने देरी से संचालित हो रही है। यही हाल देश के सभी एयरपोर्ट के है।

    बस और टैक्सी में बढ़ी बुकिंग

    इंडिगों की उड़ान में बुकिंग करवा चुके यात्री लगातार उड़ाने निरस्त होने से परेशान हो रहे है। उड़ान निरस्त होने पर यात्रा गंतव्य तक पहुंचने के लिए बस और टैक्सी में बुकिंग की जा रही है। मुंबई जाने वाले दिपांशु गुप्ता का कहना है कि मुंबई की उड़ान निरस्त हो चुकी है और अन्य एयरलाइंस में टिकट महंगे हो चुके है, इसलिए बस की टिकट कराई है। वहीं विवाह के लिए इंदौर आए गेहलोद परिवार के पांच सदस्य लगातार दो दिन उड़ान निरस्त होने के कारण टैक्सी किराए पर लेकर हैदराबाद रवाना हुए।

