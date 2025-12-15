इंदौर सराफा बाजार: चांदी 3200 और सोना 200 रुपये उछला, सराफा में ग्राहकी ठप

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। दोनों कीमती धातुएं अब उपभोक्ताओं को हैरान और बाजार को परेशान कर रही है। सोने और चांदी में फिर से अप्रत्याशित तेजी देखी जा रही है। कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों को बताया जा रहा है लेकिन असल में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भरोसे की कमी खास वजह है।

अमेरिका समेत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का टकराव और ट्रेड वार जैसी स्थितियां भी कारण माना जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोमवार को ट्रेजरी यील्ड में कमज़ोरी से सोने और चांदी की कीमतों को सपोर्ट मिला। कामेक्स सोना वायदा उछलकर 4339 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा सुधरकर 63.68 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। इसके चलते इंदौर मार्केट में भी सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त का सिलसिला जारी रही। अब इस हफ्ते फोकस पूरी तरह से दो अहम अमेरिकी आर्थिक इंडिकेटर्स नान-फार्म पेरोल और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन पर है, जो फेड के इंटरेस्ट रेट पर आउटलुक को प्रभावित कर सकते हैं। नरम फेड संकेतों के बाद डालर, यील्ड गिरने से सोने में तेज़ी जारी रही।