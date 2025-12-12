मेरी खबरें
    चोइथराम चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े विवाद में इंदौर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, जांच रोकने की याचिका खारिज

    इस फैसले का सीधा अर्थ है कि रजिस्ट्रार को धारा 26–27 के तहत अपनी वैधानिक प्रक्रिया आगे बढ़ाना होगी। रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट शिकायत के आधार मामले और सीआइएफ की संपंत्तियों की जांच कर पाएगा। साथ ही इस मामले में जिला न्यायालय को कार्रवाई के लिए भी भेजा जा सकेगा।

    By Kuldeep Bhawsar
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 04:23:11 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 05:42:09 PM (IST)
    चोइथराम चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े विवाद में इंदौर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, जांच रोकने की याचिका खारिज
    इंदौर हाई कोर्ट।

    HighLights

    1. मोतियानी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्रसिंह छाबड़ा ने पैरवी की
    2. कोर्ट ने फैसले में कहा है कि धारा 26 का आवेदन सुनवाई के योग्य है
    3. सतीश मोतियानी कार्यकारी ट्रस्टी हैं व रुचि रखने वाले की श्रेणी में हैं

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने चोइथराम चैरिटेबल ट्रस्ट (सीसीटी) से जुड़े विवाद में महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए ट्रस्ट के चार ट्रस्टी लेखराज पगारानी, किशोर पगारानी, रमेश थानवानी और दयाल दतवानी की ओर से प्रस्तुत याचिका निरस्त कर दी है। याचिकाकर्ताओं ने रजिस्ट्रार, लोक न्यास द्वारा चल रही धारा 26, एमपी पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की कार्रवाई को लेकर आपत्ति ली थी।

    याचिका में कहा था कि कार्रवाई सुनवाई योग्य नहीं है। कार्यकारी ट्रस्टी (सतीश मोतियानी) आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। शिकायत में विदेशी ट्रस्ट चोइथराम इंटरनेशनल फाउंडेशन (सीआइएफ) का उल्लेख होने से रजिस्ट्रार का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है। न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की थी।


    मोतियानी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्रसिंह छाबड़ा ने पैरवी की। कोर्ट ने आठ पेज के फैसले में कहा है कि धारा 26 का आवेदन पूरी तरह सुनवाई योग्य है। सतीश मोतियानी एक कार्यकारी ट्रस्टी होने के नाते रूचि रखने वाले व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं और शिकायत दायर कर सकते हैं।

    कुप्रबंधन, धोखाखड़ी, वित्तीय अनियमितता, ट्रेडमार्क के गलत उपयोग का आरोप भी जांच के लिए पर्याप्त है। रजिस्ट्रार को इस चरण पर आरोपों की सचाई तय नहीं करना है सिर्फ यह देखना है कि शिकायत जांच योग्य है या नहीं। सीआइएफ विदेश में होने का तथ्य धारा 26 की प्रारंभिक कार्रवाई को नहीं रोकता है।

    रजिस्ट्रार द्वारा सीपीसी की धार 10 के तहत दायर अंतरिम आवेदन को खारिज करना पूरी तरह सही था, क्योंकि मुख्य विवाद सीसीटी के ट्रस्टियों के कदाचार से संबंधित है, न कि सीआइएफ की व्याख्या से। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई सीआइएफ के विरुद्ध नहीं है, बल्कि इन चार व्यक्तियों के विरुद्ध उनके सीसीटी ट्रस्टी के रूप में किए गए कार्यों को लेकर है।

    आवेदन में लगाए गए आरोप प्राथमिक रूप से धारा 26 के तहत सुनवाई योग्य हैं और रजिस्ट्रार द्वारा अस्वीकार नहीं किए जा सकते। सच्चाई और तथ्य जांच का विषय हैं, जिन पर आगे की वैधानिक कार्यवाही में विचार होगा। रजिस्ट्रार को कानून के अनुसार धारा 26 की प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए।

