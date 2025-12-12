चोइथराम चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े विवाद में इंदौर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, जांच रोकने की याचिका खारिज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने चोइथराम चैरिटेबल ट्रस्ट (सीसीटी) से जुड़े विवाद में महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए ट्रस्ट के चार ट्रस्टी लेखराज पगारानी, किशोर पगारानी, रमेश थानवानी और दयाल दतवानी की ओर से प्रस्तुत याचिका निरस्त कर दी है। याचिकाकर्ताओं ने रजिस्ट्रार, लोक न्यास द्वारा चल रही धारा 26, एमपी पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की कार्रवाई को लेकर आपत्ति ली थी।

याचिका में कहा था कि कार्रवाई सुनवाई योग्य नहीं है। कार्यकारी ट्रस्टी (सतीश मोतियानी) आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। शिकायत में विदेशी ट्रस्ट चोइथराम इंटरनेशनल फाउंडेशन (सीआइएफ) का उल्लेख होने से रजिस्ट्रार का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है। न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की थी।

मोतियानी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्रसिंह छाबड़ा ने पैरवी की। कोर्ट ने आठ पेज के फैसले में कहा है कि धारा 26 का आवेदन पूरी तरह सुनवाई योग्य है। सतीश मोतियानी एक कार्यकारी ट्रस्टी होने के नाते रूचि रखने वाले व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं और शिकायत दायर कर सकते हैं। कुप्रबंधन, धोखाखड़ी, वित्तीय अनियमितता, ट्रेडमार्क के गलत उपयोग का आरोप भी जांच के लिए पर्याप्त है। रजिस्ट्रार को इस चरण पर आरोपों की सचाई तय नहीं करना है सिर्फ यह देखना है कि शिकायत जांच योग्य है या नहीं। सीआइएफ विदेश में होने का तथ्य धारा 26 की प्रारंभिक कार्रवाई को नहीं रोकता है।