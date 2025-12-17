मेरी खबरें
    प्रयागराज के अधिकारी पहुंचे इंदौर, सिखाएंगे सिंहस्थ के लिए कैसी हो व्यवस्था

    Indore News: उज्जैन में वर्ष 2028 में प्रस्तावित सिंहस्थ महापर्व के सफल आयोजन के लिए बिजली वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के लिए प्रयागराज म ...और पढ़ें

    By Lokesh SolankiEdited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 11:16:13 AM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 11:17:36 AM (IST)
    1. बिजली वितरण व्यवस्था का होगा अवलोकन
    2. कार्यशालाओं का आयोजन भी करेंगे
    3. दबाव इंदौर की व्यवस्थाओं पर भी पड़ेगा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। उज्जैन में वर्ष 2028 में प्रस्तावित सिंहस्थ महापर्व के सफल आयोजन के लिए बिजली वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने की दिशा में ठोस प्रयास शुरू हो गए हैं।

    इसी क्रम में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान बिजली प्रबंधन का अनुभव रखने वाले अधिकारियों का एक दल मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन के दौरे पर आया है।

    इस दौरे का मुख्य उद्देश्य सिंहस्थ के दौरान निर्बाध, सुरक्षित और प्रभावी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपने अनुभव साझा करना और स्थानीय अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना है।

    इंदौर और उज्जैन में बिजली वितरण व्यवस्था का होगा अवलोकन

    मंगलवार को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम, लखनऊ के वरिष्ठ अधिकारियों का दल इंदौर पहुंचा। यह दल पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के साथ मिलकर इंदौर और उज्जैन में बिजली वितरण से जुड़ी मौजूदा व्यवस्थाओं का अवलोकन करेगा।

    साथ ही सिंहस्थ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन के दौरान संभावित चुनौतियों और उनके समाधान पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इन अधिकारियों के सुझावों और तकनीकी मार्गदर्शन के आधार पर पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देगी।

    इंदौर और उज्जैन में कार्यशालाओं का आयोजन भी करेंगे

    उल्लेखनीय है कि पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों का एक दल पहले ही प्रयागराज जाकर महाकुंभ के दौरान की गई बिजली व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष अध्ययन कर चुका है।

    अब उसी अनुभव को व्यवहार में लाने के लिए प्रयागराज से आए विशेषज्ञ अधिकारी चार दिवसीय दौरे के दौरान इंदौर और उज्जैन में कार्यशालाओं का आयोजन भी करेंगे। इन कार्यशालाओं में वे अधिकारी शामिल होंगे, जिन्होंने महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में विद्युत आपूर्ति की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई थी।


    दबाव इंदौर की व्यवस्थाओं पर भी पड़ेगा

    बिजली कंपनी सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए पहले से ही नए विद्युत ढांचे के निर्माण और तकनीकी उन्नयन में जुटी हुई है, क्योंकि इस महाआयोजन का दबाव केवल उज्जैन ही नहीं, बल्कि इंदौर की व्यवस्थाओं पर भी पड़ेगा। ऐसे में विशेषज्ञों का यह मार्गदर्शन सिंहस्थ के दौरान निर्बाध और सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा।

