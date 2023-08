Indore News: इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। सिंगापुर-मलेशिया टूर पर गई इंदौर की रीता साहनी ( उम्र 64 वर्ष) सोमवार रात क्रूज से लापता हो गई। रीता का सोमवार को जन्मदिन था और वह पति जाकेश साहनी के साथ थी। उनके बेटे अपूर्व साहनी ने ट्वीट कर पीएमओ से मदद मांगी है। क्रूज मेंबर ने दावा किया कि रीता गिरी है। अपूर्व आस्ट्रेलिया में रहते हैं।

1/2 My mother was travelling in Royal Carrribean cruise (spectrum of the seas) from Singapore. She has gone missing from the ship since this morning. Cruise staff are saying she jumped, but they have not shown us any footage and are washing their hands off @DrSJaishankar

— Apoorv Sahani (@SahaniApps) July 31, 2023