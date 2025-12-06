इंदौर में अफसरों ने पकड़ा 80 साल के डॉक्टर को एट्रोसिटी एक्ट में फंसाने का खेल, विवादित कारोबारी निकला मास्टरमाइंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर के दो हाईप्रोफाइल परिवारों में चल रहे विवाद में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक कारोबारी ने 80 वर्षीय डॉक्टर के खिलाफ अपने नौकर, गार्ड, कर्मचारियों से झूठी शिकायतें करवा दी। जोन-4 के डीसीपी आनंद कलादगी ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। मामला भंवरकुआं थाना अंतर्गत सतीश विहार कॉलोनी (आदित्य नगर) का है। शिक्षण संस्थान से जुड़े सतविंदर सिंह माखिजा ने टोनी उर्फ सुरेंद्रसिंह भाटिया के खिलाफ शिकायतें की हैं। टोनी के खिलाफ लोकायुक्त, थाना, सीपी ऑफिस और ईओडब्ल्यू में शिकायतें लंबित हैं।

उसने 80 वर्षीय डाक्टर रघुवीरसिंह माखिजा को सामाजिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए एट्रोसिटी एक्ट में शिकायतें करवा दी। जांच में पता चला टोनी ने डा. रघुवीरसिंह और उनके बेटे सतविंदरसिंह को परेशान करने के लिए यह शिकायतें करवाई हैं।

कब कब हुईं शिकायतें? टोनी भाटिया ने माली भल्ला से अगस्त 2022 में डा. आरएस माखिजा और उनके बेटे सतविंदर सिंह के खिलाफ अजाक थाने में शिकायत कराई। दोनों पर जातिसूचक शब्दों का आरोप लगाया। टीआइ रंजना गोखले ने जांच की तो पता चला कि शिकायत झूठी है। उल्लेखित घटना की पुष्टि नहीं हुई।-जून 2024 में भी टोनी उर्फ सुरेंद्रसिंह के सिक्युरिटी सुपरवाइजर आकाश ने अजाक थाना में शिकायत की। डा. आरएस माखिजा पर धमकी और जाति सूचक शब्दों का आरोप लगाया। टीआई की जांच में पता चला टोनी के इशारे पर मनगढ़ंत और असत्य शिकायत की गई है। जनवरी 2025 में महिला सिक्युरिटी गार्ड पिंकी ने अजाक थाना में डा. आरएस माखिजा, उनके बेटे सतविंदर सिंह माखिजा, पोते अभिराज, पोती टिन्नी के खिलाफ शिकायत की। टीआइ ने 10 पन्नों के जांच प्रतिवेदन में बताया कि टोनी ने दबाव बनाकर और प्रलोभन देकर झूठी शिकायतें करवाता है।