मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    संदिग्ध वाहन को इजराइल पुलिस की तरह ‘स्पाइक स्ट्रिप’ से रोकेगी इंदौर पुलिस

    इंदौर मध्य प्रदेश का पहला शहर है, जहां स्पाइक स्ट्रिप का प्रयोग शुरू हुआ है। सीपी के मुताबिक कई बार वाहन चैकिंग में संदिग्ध वाहन पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश करता है। स्पाइक स्ट्रिप के प्रयोग से ऐसे मौकों पर पुलिस को पीछा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पुलिसकर्मी वायरलेस सेट से प्रसारण होते ही स्पाइक स्ट्रिप फैला देंगे।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 09:18:13 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 09:28:36 AM (IST)
    संदिग्ध वाहन को इजराइल पुलिस की तरह ‘स्पाइक स्ट्रिप’ से रोकेगी इंदौर पुलिस
    स्पाइक स्ट्रिप लगाते हुए पुलिस अधिकारी।

    HighLights

    1. मध्य प्रदेश में पहली बार इंदौर कमिश्नोरेट से हुई शुरुआत
    2. पुलिस कमिश्नर ने चार प्रमुख स्थान नियत किए
    3. ट्रैफिक डीसीपी-एसीपी साथ रखेंगे विशेष उपकरण

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पुलिस को चकमा देकर भागना अब आसान नहीं होगा। कंट्रोल रूम से अलर्ट मिलते ही पुलिस संदिग्ध वाहन के चारों पहियों को पंक्चर कर देगी। कमिश्नोरेट में ‘स्पाइक स्ट्रिप’ जैसे आधुनिक उपकरण मंगवाए गए हैं। आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने चार प्रमुख स्थानों से शुरुआत की है। यह वही उपकरण है जिसका इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में पुलिस अत्यधिक उपयोग करती है।

    स्पाइक स्ट्रिप नुकीले स्पाइक्स से बनी लंबी पट्टी है, जो सड़क पर फैलाकर रख दी जाती है। जैसे ही संदिग्ध वाहन इसके ऊपर से गुजरता है, उसके टायर पंक्चर हो जाते हैं। बड़ा गणपति पर हुए हादसे के बाद पुलिस ने स्पाइक स्ट्रिप की मांग की थी। पिछले दिनों कमेटी से सहमति मिलने के बाद चार स्पाइक स्ट्रिप खरीदी गई हैं। इस उपकरण को टायर बस्टर, नुकीली पट्टी, स्टाप स्टिक और टायर किलर भी कहते हैं।


    इंदौर प्रदेश का पहला शहर है, जहां स्पाइक स्ट्रिप का प्रयोग शुरू हुआ है। सीपी के मुताबिक कई बार वाहन चैकिंग में संदिग्ध वाहन पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश करता है। स्पाइक स्ट्रिप के प्रयोग से ऐसे मौकों पर पुलिस को पीछा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पुलिसकर्मी वायरलेस सेट से प्रसारण होते ही स्पाइक स्ट्रिप फैला देंगे। सीपी ने ट्रैफिक पुलिस को इसके इस्तेमाल और बचाव का प्रशिक्षण भी दिया है।

    ऐसे काम करता है स्पाइक स्ट्रिप

    • इसके इस्तेमाल के लिए सही जगह का चयन किया जाता है ताकि आम लोगों को खतरा पैदा न हो।

    • स्पाइक स्ट्रिप लगाकर पुलिसकर्मी खुद को सुरक्षित रखते हुए दूर खड़े हो जाते हैं।

    • स्पाइक स्ट्रिप आम तौर पर तीन से पांच मीटर लंबी होती है।

    • जैसे ही संदेही वाहन करीब आता है, पुलिसकर्मी स्पाइक स्ट्रिप फैला देते हैं और टायर पंक्चर हो जाते हैं।

    भागते वाहन को अरेस्ट कर लेगी पुलिस

    ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर हाई स्पीड में भाग रहे वाहन को पुलिस मौके पर ही पकड़ लेगी। पुलिस ने आधुनिक व्हीकल अरेस्ट सिस्टम मंगवाए हैं। पुलिस का दावा है कि इस सिस्टम से स्ट्रीट क्राइम, लूट, नशा सप्लायर और घटना कर भागने वाले वाहनों को आसानी से रोका जा सकेगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.