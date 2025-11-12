नकली दुकान, नकली आभूषण.. 35 लाख का असली सोना लेकर गायब हुए इंदौर के ठग, गुजरात का व्यापारी बना शिकार

मेरी खबरें
    By Vinay Yadav
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 09:02:43 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 09:02:43 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में फर्जी आभूषण की दुकान खोलकर गुजरात के व्यापारी से ठगी का मामला सामने आया है। आरोपितों ने दुकान खोलकर 325 ग्राम सोना बुलवा लिया, जिसकी कीमत करीब 35 लाख रुपये हैं। रुपये आरटीजीएस करवाने का बोलकर आरोपित फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक आरोपित शशांक पुत्र संतोष कुमार सोनी (35) निवासी बजरंग चौक, महोबा (उत्तर प्रदेश) और राहुल पुत्र छोटेलाल सोनी (29) निवासी सनसिटी कालोनी, छतरपुर को गिरफ्तार कर लिया है।

    आरोपित पहले आभूषण की दुकान पर ही काम करते थे। आठ नवंबर को अहमदाबाद स्थित जनेश्वर ज्वेलर्स के सेल्समैन रमेश कुमार कांची द्वारा शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह 325 ग्राम सोने के आभूषण लेकर स्वर्णकार ज्वेलर्स नाम की दुकान डिलीवरी देने आए थे। दुकान संचालक ने आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान करने का आश्वासन दिया, भुगतान की प्रक्रिया के बहाने सोना लेकर दुकान से निकल गया। जब बैंक पहुंचा तो वहां भी आरोपित नहीं मिले, वापस आया तो दुकान बंद मिली।


    फर्जी दुकान में रखा था नकली सोना

    पुलिस के मुताबिक आरोपितों को पता था कि गुजरात से कम रुपया देकर इंदौर में सोना बुलवा सकते हैं। इसलिए आरोपित राहुल सोनी जनेश्वर ज्वेलर्स गुजरात गया, वहां बताया कि हमारी इंदौर में दुकान है। वहां 50 हजार रुपये टोकन दिया और कहा कि 325 ग्राम सोना भेज देना, बाकि रुपया वहीं देंगे। इसके बाद सेल्समेन के आने के दो दिन पहले वह दुकान खोल लेते हैं। दुकान में नकली सोने के आभूषण भी सजा लेते हैं, ताकि लगे कि पुरानी दुकान है। सेल्समेन रमेश को लगा कि यह पुराने व्यापारी है।

    थाने में शिकायत के बाद जिस नंबर से गुजरात में 50 हजार रुपये दिए थे, उसकी तलाश की। जिस दुकान को किराए पर लिया था, उसके मालिक से बात की। वहां से नंबर मिले, मालिक ने बताया कि आरोपित बोले थे कि पेंटिंग और सफाई हम ही करवाएंगे, इसके बाद एग्रीमेंट करेंगे। इसलिए एग्रीमेंट नहीं हुआ। घटनास्थल का निरीक्षण कर बैंक दस्तावेजों, सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों की पहचान हुई। इनके पास से सोना बरामद किया है।

