इंदौर में बगैर अपराध इंजीनियर को 30 घंटे थाने में बैठाने के मामले में टीआई इंद्रमणि पटेल को राहत, याचिकाकर्ता ने याचिका ली वापस

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बगैर अपराध एक इंजीनियर को 30 घंटे तक हथकड़ी लगाकर पुलिस थाने में रखने के मामले में चंदन नगर पुलिस थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल को मंगलवार को बड़ी राहत मिल गई। याचिकाकर्ता ने खुद ही कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका वापस ले ली।

हाई कोर्ट की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या वे ऐसा किसी दबाव में कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि उन पर कोई दबाव नहीं है। जिस व्यक्ति को पुलिस ने थाने में बैठाया था उसे छोड़ दिया है। इसलिए अब वे याचिका आगे नहीं चलाना चाहते। कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए इसे निरस्त कर दिया। यह है पूरा मामला 12 नवंबर को चंदन नगर थाना पुलिस ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में संजय दुबे नामक व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था।

रिपोर्ट दर्ज होने के 14 दिन बाद भी जब पुलिस आरोपित को गिरफ्तार नहीं कर पाई तो 26 नवंबर को पुलिस ने उसके इंजीनियर बेटे राजा को एक सैलून से उठा लिया, जबकि राजा का इस प्रकरण से कोई लेना-देना ही नहीं था।