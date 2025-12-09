इंदौर में बगैर अपराध इंजीनियर को 30 घंटे थाने में बैठाने के मामले में टीआई इंद्रमणि पटेल को राहत, याचिकाकर्ता ने याचिका ली वापस
कोर्ट ने इस मामले में थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल को 26 एवं 27 नवंबर के 30 घंटे के सीसीटीवी फुटेज के साथ कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा था। चार दिसंबर को थाना प्रभारी पटेल कोर्ट में उपस्थित हुए थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं कर सके। इस पर कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से कहा था कि वे बताएं कि उन्होंने पटेल के खिलाफ क्या कार्रवाई प्रस्तावित की है।
इंदौर के चंदननगर थाने के टीआई इंद्रमणि पटेल।
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बगैर अपराध एक इंजीनियर को 30 घंटे तक हथकड़ी लगाकर पुलिस थाने में रखने के मामले में चंदन नगर पुलिस थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल को मंगलवार को बड़ी राहत मिल गई। याचिकाकर्ता ने खुद ही कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका वापस ले ली।
हाई कोर्ट की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या वे ऐसा किसी दबाव में कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि उन पर कोई दबाव नहीं है।
जिस व्यक्ति को पुलिस ने थाने में बैठाया था उसे छोड़ दिया है। इसलिए अब वे याचिका आगे नहीं चलाना चाहते। कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए इसे निरस्त कर दिया।
यह है पूरा मामला
- 12 नवंबर को चंदन नगर थाना पुलिस ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में संजय दुबे नामक व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था।
- रिपोर्ट दर्ज होने के 14 दिन बाद भी जब पुलिस आरोपित को गिरफ्तार नहीं कर पाई तो 26 नवंबर को पुलिस ने उसके इंजीनियर बेटे राजा को एक सैलून से उठा लिया, जबकि राजा का इस प्रकरण से कोई लेना-देना ही नहीं था।
बगैर किसी अपराध के राजा को पुलिस द्वारा पकड़े जाने की बात सामने आने के बाद उसके साले आकाश तिवारी ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर दी।
आरोप लगाया कि राजा के खिलाफ कोई अपराध दर्ज नहीं होने के बावजूद उसे हथकड़ी लगाकर पुलिस थाने में रखा गया है। याचिका की सूचना मिलने पर पुलिस ने राजा को छोड़ दिया।
कोर्ट ने इस मामले में थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल को 26 एवं 27 नवंबर के 30 घंटे के सीसीटीवी फुटेज के साथ कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा था।
चार दिसंबर को थाना प्रभारी पटेल कोर्ट में उपस्थित हुए थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं कर सके।
इस पर कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से कहा था कि वे बताएं कि उन्होंने पटेल के खिलाफ क्या विभागीय और आपराधिक कार्रवाई प्रस्तावित की है।
पुलिस कमिश्नर कोर्ट में अपना जवाब पेश करते इसके पहले ही याचिकाकर्ता ने कोर्ट में याचिका वापस लेने के लिए आवेदन दे दिया। मंगलवार को इसी आवेदन पर सुनवाई हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ गई सुनवाई
165 मामलों में दो पाकेट गवाह बनाने के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह मामला भी थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर पटेल के खिलाफ तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि तुम दुर्भाग्य से उस कुर्सी पर बैठे हो, तुम्हे वहां नहीं होना चाहिए। मंगलवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील ने खुद ही सुनवाई आगे बढ़ाने की मांग कर दी। इसे स्वीकारते हुए कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ा दी। अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को होगी।