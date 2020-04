नईदुनिया, इंदौर। LockDown in Indore :लॉकडाउन के दौरान 90 लाख की ओपन कार में घूम रहे युवक को पुलिस ने जांच के दौरान पकड़ लिया और चौराहे पर ही उससे उठक-बैठक लगवाई।

Madhya Pradesh: In a viral video (in picture - a screengrab from the viral video), a man was seen being made to do squats, by Indore's security committee personnel after he was flagged down by them yesterday while he was driving his luxury car Porsche amid lockdown. pic.twitter.com/qRXCmIwZHX

इंदौर के सुखलिया चौराहे के पास शनिवार शाम कन्फैक्शनरी संचालक दीपक दरियानी का बेटा संस्कार अपनी पोर्श कार से गुजर रहा था। मास्क नहीं लगाने के कारण उसे रोक लिया गया।

I was returning home from company when I was stopped. I showed them my pass but they verbally abused me and asked me to do sit-ups. I tried to talk to them but they didn't listen. I then followed their orders. They filmed it,cracked jokes & then asked me to leave: Sanskar Daryani pic.twitter.com/9Dby04mPPx

— ANI (@ANI) April 26, 2020