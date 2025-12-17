इंदौर के जाली नोट मामले में नया मोड़, छात्रों ने वेब सीरीज देखकर छापे नकली नोट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जाली नोट चलाने वाले गिरोह में पांचवें सदस्य को पकड़ने के बाद कहानी में नया मोड़ आ गया। छात्र नोट खरीद नहीं रहे थे, बल्कि खुद ही छाप रहे थे। फिल्मी अभिनेता शाहिद कपूर की वेब सीरीज ‘फर्जी’ देखकर नोट छापना सीखा था। पुलिस ने आरोपित से पांच सौ के 45 नोट, प्रिंटर, स्याही जब्त की है। आरोपित अंकित लोको पायलट की तैयारी कर रहा है। आरोपितों से दो लाख रुपये के जाली नोट मिले थे डीसीपी (अपराध) राजेश कुमार त्रिपाठी के मुताबिक, पुलिस ने गुटकेश्वर महादेव मंदिर (सदर बाजार) के समीप से आरोपित इंजीनियरिंग के छात्र ऋषिकेश तोंडे, वंश कैथवास, रितेश नागर और अंकुश यादव को पकड़ा था। आरोपितों से दो लाख रुपये के जाली नोट मिले थे।

पूछताछ में बताया था कि इंस्टाग्राम के जरिए जाली नोटों की डील हुई थी। इंस्टाग्राम पर एक आइडी से चैटिंग हुई थी। भाव तय होने पर आरोपित सुपर कॉरिडोर पर नोट देकर चला गया। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर सोमवार रात बाणगंगा के अंकित बौरासी को भी पकड़ लिया।