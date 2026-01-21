विकास की चाह में अटकी योजनाएं... बजट से मालवा-निमाड़ को बड़ी आशाएं, पेयजल, शिक्षा और रोजगार पर सरकार से विशेष मांग

टीम नईदुनिया, इंदौर। प्रदेश में आगामी बजट को लेकर इंदौर सहित मालवा-निमाड़ के हर जिले में अलग-अलग उम्मीदें हैं। कहीं अधूरी सड़कें और रेल लाइनें लोगों की परेशानी बनी हुई हैं, तो कहीं पेयजल, सिंचाई, शिक्षा और रोजगार से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट सरकार की स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं। आम जनता, कर्मचारी, किसान और युवा सभी को उम्मीद है कि इस बार का बजट केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले फैसले करेगा।

खंडवा: जर्जर सड़क और सीवरेज प्रोजेक्ट पर नजर खंडवा-मूंदी मार्ग का काम 153 करोड़ के बजट के बावजूद टेंडर प्रक्रिया में अटका है। बैंक द्वारा कुछ आपत्तियां उठाए जाने के कारण प्रस्ताव अब तक पास नहीं हो सका। खराब सड़क से लगातार हादसे हो रहे हैं। इसी तरह शहर का 228 करोड़ रुपये का सीवरेज प्रोजेक्ट भी बजट का इंतजार कर रहा है।

बुरहानपुर: ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना से उम्मीद ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बड़े हिस्से को पेयजल व सिंचाई सुविधा मिलेगी और भूजल स्तर में सुधार होगा। इसके अलावा तीसरी-चौथी रेल लाइन, खंडवा-अकोला रेल लाइन और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण पर भी नजरें टिकी हैं। धार: आदिवासी विकास के लिए 661 करोड़ रुपये की योजना आदिवासी बहुल धार जिले के लिए जनजाति कार्य विभाग ने पांच वर्षीय जिला एक्शन प्लान तैयार किया है। इसमें स्कूल, छात्रावास, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस किया गया है। योजना के लिए 661 करोड़ रुपये की जरूरत है। रतलाम: सिंहस्थ और सड़कों पर फोकस रतलाम में सिंहस्थ से जुड़ी परियोजनाओं पर राशि मिलने की संभावना है। श्री कालिका लोक के लिए स्वीकृति तो मिल चुकी है, लेकिन फंड जारी नहीं हुआ। आरओ आश्रम से धामनोद एक्सप्रेस-वे इंटरचेंज तक फोरलेन सड़क और मेगा इंडस्ट्रियल पार्क के लिए भी बजट से उम्मीदें हैं।