    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 21 Jan 2026 10:18:44 AM (IST)Updated Date: Wed, 21 Jan 2026 10:18:44 AM (IST)
    विकास की चाह में अटकी योजनाएं... बजट से मालवा-निमाड़ को बड़ी आशाएं, पेयजल, शिक्षा और रोजगार पर सरकार से विशेष मांग
    आगामी बजट को लेकर हर जिले में अलग-अलग उम्मीदें। (फाइल फोटो)

    1. हेली सेवा यात्रियों को महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन सुविधा।
    2. सुबह छह से रात दस बजे तक दर्शन व्यवस्था रहेगी।
    3. दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 250 रुपये शुल्क देना होगा।

    टीम नईदुनिया, इंदौर। प्रदेश में आगामी बजट को लेकर इंदौर सहित मालवा-निमाड़ के हर जिले में अलग-अलग उम्मीदें हैं। कहीं अधूरी सड़कें और रेल लाइनें लोगों की परेशानी बनी हुई हैं, तो कहीं पेयजल, सिंचाई, शिक्षा और रोजगार से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट सरकार की स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं। आम जनता, कर्मचारी, किसान और युवा सभी को उम्मीद है कि इस बार का बजट केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले फैसले करेगा।

    खंडवा: जर्जर सड़क और सीवरेज प्रोजेक्ट पर नजर खंडवा-मूंदी मार्ग का काम 153 करोड़ के बजट के बावजूद टेंडर प्रक्रिया में अटका है। बैंक द्वारा कुछ आपत्तियां उठाए जाने के कारण प्रस्ताव अब तक पास नहीं हो सका। खराब सड़क से लगातार हादसे हो रहे हैं। इसी तरह शहर का 228 करोड़ रुपये का सीवरेज प्रोजेक्ट भी बजट का इंतजार कर रहा है।


    बुरहानपुर: ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना से उम्मीद ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बड़े हिस्से को पेयजल व सिंचाई सुविधा मिलेगी और भूजल स्तर में सुधार होगा। इसके अलावा तीसरी-चौथी रेल लाइन, खंडवा-अकोला रेल लाइन और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण पर भी नजरें टिकी हैं।

    धार: आदिवासी विकास के लिए 661 करोड़ रुपये की योजना आदिवासी बहुल धार जिले के लिए जनजाति कार्य विभाग ने पांच वर्षीय जिला एक्शन प्लान तैयार किया है। इसमें स्कूल, छात्रावास, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस किया गया है। योजना के लिए 661 करोड़ रुपये की जरूरत है। रतलाम: सिंहस्थ और सड़कों पर फोकस रतलाम में सिंहस्थ से जुड़ी परियोजनाओं पर राशि मिलने की संभावना है। श्री कालिका लोक के लिए स्वीकृति तो मिल चुकी है, लेकिन फंड जारी नहीं हुआ। आरओ आश्रम से धामनोद एक्सप्रेस-वे इंटरचेंज तक फोरलेन सड़क और मेगा इंडस्ट्रियल पार्क के लिए भी बजट से उम्मीदें हैं।

    खरगोन: शिक्षा, रोजगार और पर्यटन को मिले नई दिशा आदिवासी बहुल खरगोन जिले में क्रांतिसूर्य टंट्या मामा विश्वविद्यालय का संचालन तो शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक भवन निर्माण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है। इसी तरह मेडिकल कालेज की केवल बाउंड्रीवाल बनी है, जबकि कालेज भवन निर्माण और संचालन की स्वीकृति अभी लंबित है।

    राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान आठवें वेतनमान का लाभ उसी तिथि से दिया जाए, जिस तिथि से केंद्र लागू करे। महंगाई भत्ता भी केंद्र के साथ ही बढ़ाया जाए। इसके साथ ही आयकर में पूर्ण छूट और धारा 49 की बाध्यता समाप्त करने की मांग भी की गई है। अरुण सोनी, जिलाध्यक्ष, पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन, खंडवा

    हाइलाइट करें इंदौर

    एलिवेटेड कॉरिडोर से लेकर मास्टर प्लान सड़कों तक पर टिकी नजर इंदौर में यातायात को सुगम बनाने और वर्षों से अटकी परियोजनाओं को गति देने की उम्मीद इस बार के बजट से की जा रही है। पुराने एबी रोड पर बीआरटीएस हटने के बाद एलआइजी से नौलखा तक प्रस्तावित एलिवेटेड कारिडोर अभी तक फाइलों में उलझा हुआ है। इसी तरह शहर में यातायात सुधार के लिए 11 प्रमुख चौराहों के निर्माण का फैसला लिया गया था। सर्वे पूरा होने के बावजूद बजट के अभाव में काम शुरू नहीं हो सका। इसके अलावा मास्टर प्लान की प्रमुख सड़कें एमआर-12, एमआर-11, एमआर-4 और एमआर-5 भी अधूरी पड़ी हैं। अतिक्रमण और प्रशासनिक अड़चनों से निर्माण कार्य प्रभावित है।

