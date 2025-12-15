इंदौर में बदमाशों ने दुकानदार पर फेंके पेट्रोल बम, जिंदा जलाने की कोशिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कनाड़िया रोड स्थित वाइन शॉप के पास बदमाशों ने पेट्रोल बम फेंक कर आग लगा दी। बदमाशों ने दुकानदार को जिंदा जलाने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार सर्वसंपन्न निवासी दीपक चौरसिया ने करण यादव निवासी परदेशीपुरा और उसके साथी के खिलाफ केस दर्ज किया है। दोनों में रंजिश है। शनिवार शाम बदला लेने के लिए साथी के साथ आया और गालियां दीं।

बाहर न आने पर उसने पेट्रोल भरी बोतलें दुकान में फेंकना शुरू कर दीं। उसके साथी ने आग लगा दी। दीपक तुरंत बाहर निकला और दुकान जलने लगी। पुलिस के अनुसार करण पहले अहाते में काम करता था। एक महीने पूर्व भी उसके खिलाफ मारपीट का केस दर्ज हुआ था।

इधर... भूतनाथ मंदिर की पार्किंग में युवक पर फायरिंग कर नकाबपोश फरार राऊ थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर युवक पर फायरिंग कर नकाबपोश बदमाश फरार हो गए। गोली युवक के मोबाइल और एटीएम कार्ड में छेद करते हुए पैर में जा लगी। पुलिस एक दिन पूर्व हुई कहासुनी से घटना को जोड़ रही है। गोली मारने वाले दोनों बदमाशों के सीसीटीवी फुटेज भी मिल गए हैं। पुलिस के अनुसार हमला रंगवासा निवासी 35 वर्षीय विनय पुत्र रामचंद्र पाटीदार पर हुआ है। वह घर से दो किमी दूर स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर में गया था। वह पार्किंग व्यवस्था भी संभालता है। वह पार्किंग में खड़ा था, तभी स्कूटर से दो बदमाश आए थे। एक बदमाश नीचे उतरा और निशाना लगाकर विनय पर फायर कर दिया। गोली विनय के पैर में जाकर लगी। खून निकलने पर विनय घबरा गया और जेब टटोली तो मोबाइल और एटीएम टूटा मिला। गोली मोबाइल से आरपार निकली थी। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी फुटेज निकाले।