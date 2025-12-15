मेरी खबरें
    इंदौर में बदमाशों ने दुकानदार पर फेंके पेट्रोल बम, जिंदा जलाने की कोशिश

    इंदौर में बदमाशों ने एक दुकानदार पर पेट्रोल बम फेंककर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। घटना कनाडिया रोड पर स्थित वाइन शॉप के करीब हुई। दुकान से बाहर आने पर उस पर पेट्रोल से भरी बोतलें फेंकना शुरू कर दी। इस दौरान उसमें लगा भी लगा दी गई। घटना में दुकान जलने लगी और दुकानदार जान बचाकर भागा।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 09:12:36 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 09:37:39 AM (IST)
    इंदौर में पेट्रोल बम से हमला। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. दीपक चौरसिया ने करण यादव निवासी परदेशीपुरा और उसके साथी के खिलाफ केस दर्ज किया
    2. दोनों में रंजिश है, शनिवार शाम बदला लेने के लिए साथी के साथ आया और गालियां दीं
    3. करण पहले अहाते में काम करता था, एक महीने पहले भी उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कनाड़िया रोड स्थित वाइन शॉप के पास बदमाशों ने पेट्रोल बम फेंक कर आग लगा दी। बदमाशों ने दुकानदार को जिंदा जलाने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार सर्वसंपन्न निवासी दीपक चौरसिया ने करण यादव निवासी परदेशीपुरा और उसके साथी के खिलाफ केस दर्ज किया है। दोनों में रंजिश है। शनिवार शाम बदला लेने के लिए साथी के साथ आया और गालियां दीं।

    बाहर न आने पर उसने पेट्रोल भरी बोतलें दुकान में फेंकना शुरू कर दीं। उसके साथी ने आग लगा दी। दीपक तुरंत बाहर निकला और दुकान जलने लगी। पुलिस के अनुसार करण पहले अहाते में काम करता था। एक महीने पूर्व भी उसके खिलाफ मारपीट का केस दर्ज हुआ था।


    इधर... भूतनाथ मंदिर की पार्किंग में युवक पर फायरिंग कर नकाबपोश फरार

    राऊ थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर युवक पर फायरिंग कर नकाबपोश बदमाश फरार हो गए। गोली युवक के मोबाइल और एटीएम कार्ड में छेद करते हुए पैर में जा लगी। पुलिस एक दिन पूर्व हुई कहासुनी से घटना को जोड़ रही है। गोली मारने वाले दोनों बदमाशों के सीसीटीवी फुटेज भी मिल गए हैं। पुलिस के अनुसार हमला रंगवासा निवासी 35 वर्षीय विनय पुत्र रामचंद्र पाटीदार पर हुआ है। वह घर से दो किमी दूर स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर में गया था। वह पार्किंग व्यवस्था भी संभालता है। वह पार्किंग में खड़ा था, तभी स्कूटर से दो बदमाश आए थे।

    एक बदमाश नीचे उतरा और निशाना लगाकर विनय पर फायर कर दिया। गोली विनय के पैर में जाकर लगी। खून निकलने पर विनय घबरा गया और जेब टटोली तो मोबाइल और एटीएम टूटा मिला। गोली मोबाइल से आरपार निकली थी। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी फुटेज निकाले।

    दो बदमाशों के फुटेज मिले हैं। स्कूटर चलाने वाले बदमाश ने लाल कपड़े से मुंह ढंक रहा था। पीछे बैठा बदमाश सफेद दुपट्टा लपेटा हुआ था। पुलिस के अनुसार विनय खेती करता है। उसने पुलिस को बताया एक दिन पूर्व उसका पार्किंग में विवाद भी हुआ था।

