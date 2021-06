MP Shooting News इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि। जबलपुर की रूबिना फ्रांसिस ने पेरू (लीमा) में आयोजित पैरा वर्ल्ड कप निशानेबाजी स्पर्धा में इतिहास रचते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में 238.1 अंकों के साथ नया विश्व कीर्तिमान बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ उन्होंने भारत को पैरा ओलंपिक के लिए कोटा स्थान दिलाया। उनसे पहले तुर्की के अयसेगुल पेहलीवनलर (237.1 अंक) के नाम विश्व कीर्तिमान था, जो उन्होंने वर्ष 2017 में ओसिजेक में संपन्ना पैरा वर्ल्ड कप में बनाया था।

Heartiest congratulations to MP Shooting Academy’s Para Shooter Rubina Francis for bagging gold at the P2-Women's 10m Air Pistol SH1 at Lima World Cup and securing a Paralympic Games Quota for India.

You have made us proud! My best wishes for the future. pic.twitter.com/JiRcdLrR58

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) June 17, 2021