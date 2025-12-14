मेरी खबरें
    मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा-2025 का आयोजन रविवार को किया जा रहा है। इसके लिए आयोग ने प्रदेश के 4 शहरों में 111 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों को केंद्रों पर 45 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य है। 11:45 के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

    By Kapil Niley
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 04:41:16 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 05:06:47 AM (IST)
    MP Food Safety Officer 2025 परीक्षा आज, 42 हजार अभ्यर्थी होंगे सम्मिलित; केंद्रों पर 45 मिनट पहले पहुंचना होगा
    खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2025 परीक्षा आज (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 67 पदों के लिए 42 हजार अभ्यर्थियों ने भरा है फार्म
    2. चार शहरों में बनाए गए है 111 केंद्र, अभ्यर्थियों को पौने घंटे पहले पहुंचना होगा
    3. सभी परीक्षा केंद्रों में अभ्यार्थियों को सुबह 11:45 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) परीक्षा-2025 का आयोजन रविवार को किया जा रहा है। आयोग ने अभ्यर्थियों और केंद्राध्यक्षों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

    इसके मुताबिक अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 45 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्रों में सुबह 11:15 से 11:45 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद आने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि सभी अभ्यर्थियों को समय का विशेष ध्यान रखना होगा।

    परीक्षा दोपहर 12 से तीन बजे तक रखी गई है। इस दौरान दो स्तर पर चेकिंग की जाएगी। पहले चरण में बायोमेट्रिक सत्यापन और दूसरे चरण में सामान्य तलाशी होगी। अधिकारियों के मुताबिक इन प्रक्रियाओं में समय लगता है, इसलिए देर से पहुंचने पर अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित हो सकते हैं।


    42 हजार अभ्यार्थियों ने किया आवेदन

    खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा-2025 के अंतर्गत कुल 67 पदों पर भर्ती की जानी है। इसके लिए 42 हजार 592 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग ने परीक्षा के लिए चार शहरों में केंद्र बनाए हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 44 केंद्र रखे हैं, जहां 17 हजार 072 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। भोपाल में 29, जबलपुर में 23 और ग्वालियर में 15 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं।

    परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे। पहले पेपर में सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें विशेष रूप से मध्य प्रदेश से जुड़े विषय शामिल होंगे। दूसरे पेपर में विषय आधारित प्रश्न होंगे, जिनमें कृषि, बायोलॉजी और अन्य संबंधित विषयों से सवाल पूछे जाएंगे।

    उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य

    अधिकारियों ने बताया कि दोनों ही प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण होने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से पहले प्रवेश पत्र, पहचान पत्र और सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें ताकि परीक्षा के दिन किसी प्रकार की परेशानी न हो।

