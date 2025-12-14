MP Food Safety Officer 2025 परीक्षा आज, 42 हजार अभ्यर्थी होंगे सम्मिलित; केंद्रों पर 45 मिनट पहले पहुंचना होगा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) परीक्षा-2025 का आयोजन रविवार को किया जा रहा है। आयोग ने अभ्यर्थियों और केंद्राध्यक्षों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 45 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्रों में सुबह 11:15 से 11:45 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद आने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि सभी अभ्यर्थियों को समय का विशेष ध्यान रखना होगा।

परीक्षा दोपहर 12 से तीन बजे तक रखी गई है। इस दौरान दो स्तर पर चेकिंग की जाएगी। पहले चरण में बायोमेट्रिक सत्यापन और दूसरे चरण में सामान्य तलाशी होगी। अधिकारियों के मुताबिक इन प्रक्रियाओं में समय लगता है, इसलिए देर से पहुंचने पर अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित हो सकते हैं।