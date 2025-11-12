'न शेल्टर होम, न मेडिकल सुविधा' इंदौर में डॉग लवर्स ने कलेक्टर से लगाई गुहार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शहर में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, शैक्षणिक संस्थानों और हॉस्पिटल से कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम भेजा जा रहा है। मंगलवार को इस प्रक्रिया में तय मापदंडों का पालन नहीं होने को लेकर डाग लवर्स कलेक्टर शिवम वर्मा से मिले।
उनका कहना था कि शहर से बड़ी संख्या में कुत्तों को उठाया है, लेकिन देवगुराड़िया शेलटर होम में सुविधाएं नहीं है।यहां पर मेडिकल और अन्य सुविधा नहीं जुटाई गई, इससे कुत्तों की सेहत को नुकसान हो सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नगर निगम द्वारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों से हटाया जा रहा है।
इन कुत्तों का वेक्सिनेशन करने के बाद शेल्टर होम में भेज रहे है। देवगुराड़िया में ट्रेचिंग ग्राउंड के पास बनाए गए शेलटर होम में सुविधाएं नहीं होने की समस्याएं लेकर बड़ी संख्या में डॉग लवर्स मंगलवार को प्रशासनिक संकुल पहुंचे और कलेक्टर से तय मापदंड के अनुसार प्रक्रिया करने की मांग रखी।
उनका कहना था कि कुत्तों को शेल्टर होम में पर्याप्त सुविधाएं दी जाए। वहीं शेल्टर होम की संख्या भी बढ़ाई जाए, एक ही स्थान पर अधिक संख्या में कुत्तों को रखने से बीमारी की समस्या सामने आ सकती है।