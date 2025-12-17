MP Weather Update: देश के Top 10 ठंडे शहरों में भोपाल और इंदौर का नाम, 4.8 डिग्री तक गिरा पारा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर/भोपाल: उत्तरी-पूर्वी दिशा से चलने वाली हवा ने इंदौर का मौसम बदल दिया है। पिछले कुछ दिनों से तापमान सामान्य से पांच से छह डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। छह से 16 दिसंबर के बीच न्यूनतम तापमान लगातार दस डिग्री के नीचे बना हुआ है।

मंगलवार को देशभर के सबसे कम तापमान वाले शहरों की सूची में भोपाल और इंदौर ने जगह बनाई है। भोपाल ने पांचवें स्थान पर (4.8 डिग्री सेल्सियस) और इंदौर ने छठे स्थान पर (5.4 डिग्री सेल्सियस) जगह बनाई है। इस प्रकार, प्रदेश में भोपाल के बाद इंदौर सबसे ठंडा शहर बन गया है।