14 दिसंबर को होगी MPPSC FSO परीक्षा, 67 पदों के लिए 17 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे इम्तिहान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने रविवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2025 आयोजित करने जा रहा है, जिसमें 17 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। 14 दिसंबर को 44 केंद्रों पर दोपहर 12 से 3 बजे तक पेपर रखा गया है। परीक्षा को लेकर संभागायुक्त कार्यालय में शुक्रवार को बैठक हुई। अध्यक्षता संयुक्त आयुक्त विकास डीएस रणदा ने की। बैठक में केंद्रों पर परीक्षा को सुचारू, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से करवाने पर जोर दिया। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था बनाए रखने को लेकर दिशा-निर्देश दिए।

67 पदों के लिए रविवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2025 रखी गई है। आवेदन सितंबर-अक्टूबर के बीच मांगवाए गए, जिसमें खाद्य प्रौद्योगिकी, डेयरी, कृषि, बायोकेमिस्ट्री आदि विषयों में स्नातक डिग्री वाले 17 हजार 072 उम्मीदवार ने पंजीयन करवाया है। दो चरण में उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। 14 दिसंबर को 44 केंद्रों पर परीक्षा करवाई जाएगी। दोपहर 12 से 3 बजे के बीच दो पेपर होगा। सामान्य अध्ययन में मध्य प्रदेश से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि दूसरा पेपर विषय आधारित रखा गया है, जिसमें कृषि, बायोलाजी सहित अन्य विषयों से प्रश्न आएंगे।

दोनों खंडों में 40 फीसद अंक उत्तीर्ण होने के लिए उम्मीदवारों को लाना होंगे। बैठक में परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी संभागायुक्त डा सुदाम खाड़े को सौंपा गया है। साथ ही सह प्रभारी परीक्षा अधिकारी संयुक्त आयुक्त डीएस रणदा तथा नोडल अधिकारी प्रो डीके गुप्ता को बनाया है। 44 केंद्रों पर केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष और परीक्षा अधिकारियों को परीक्षा संबंधित निर्देश दिए है। अधिकारियों ने बताया कि परीक्षार्थियों का प्रवेश सुबह 11:15 बजे से शुरू हो जाएगा। 11:45 बजे के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा परीक्षार्थियों को उनके निर्धारित सीट नम्बर वाले कक्ष में पहुंचकर दिए गए सीट पर ही बैठना होगा। परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों सहित किसी भी स्टाफ को मोबाइल फोन रखने की अनुमति नहीं होगी। बैठक में नगर निगम को सभी केंद्रों पर स्वच्छता, पेयजल और मेडिकल टीम उपलब्ध करवाना होगी।