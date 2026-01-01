मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MPPSC: राज्य सेवा व वन सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी, 10 जनवरी से कर सकेंगे आवेदन

    प्रारंभिक परीक्षा के लिए 10 जनवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें उम्मीदवार 9 फरवरी तक अपना पंजीयन करवा सकेंगे। 21 विभागों के 155 पदों पर भर्त ...और पढ़ें

    By Kapil NileyEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 01 Jan 2026 05:15:23 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Jan 2026 05:16:44 PM (IST)
    MPPSC: राज्य सेवा व वन सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी, 10 जनवरी से कर सकेंगे आवेदन
    MPPSC: राज्य सेवा व वन सेवा परीक्षा।

    HighLights

    1. इसके लिए 10 जनवरी से कर सकेंगे आवेदन
    2. 21 विभागों के 155 पद पर होगी भर्तियां
    3. वन सेवा में 6 एसडीओ और 30 रेंजर के पद

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने राज्य सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी कर दी। प्रारंभिक परीक्षा के लिए 10 जनवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें उम्मीदवार 9 फरवरी तक अपना पंजीयन करवा सकेंगे। 21 विभागों के 155 पदों पर भर्तियां की जाएगी। 17 डिप्टी कलेक्टर, 18 डीएसपी, 3 वाणिज्यकर अधिकारी, 15 पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग, 4 जनसंपर्क विभाग, 16 सहकारिता विभाग, 10 आबकारी विभाग सहित विभिन्न पद शामिल है। जबकि वन सेवा में 6 एसडीओ और 30 रेंजर के पद रखे गए है। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा 26 अप्रैल को रखी है। उम्मीदवारों को 16 अप्रैल से प्रवेश पत्र आवंटित किए जाएंगे।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.