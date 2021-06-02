मेरी खबरें
    मई में लिए आवेदन, जून में बंटना शुरू हुई अस्थायी खाद्यान्न पर्चियां

    शासन ने पर्चियों के लिए वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का सिस्टम बनाया है, जो हितग्राही के मोबाइल फोन पर आएगा।

    By gajendra.nagar
    Edited By: gajendra.nagar
    Publish Date: Wed, 02 Jun 2021 11:59:01 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 02 Jun 2021 11:59:01 AM (IST)
    इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि। नगर निगम ने जरूरतमंदों और गरीबों के लिए अस्थायी खाद्यान्न् पर्चियों का वितरण शुरू कर दिया है। इसके लिए मई में आवेदन लिए गए थे। एक जून को करीब 800 लोगों को पर्चियां वितरित की गईं। निगम अफसरों का दावा है कि दो जून से यह काम और तेजी से होगा।

    योजना के गरीबों को पांच महीने का मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसमें तीन महीने का राशन राज्य और दो महीने का राशन केंद्र सरकार दे रही है। लंबे समय से लोग पर्चियां मिलने का इंतजार कर रहे थे। 92 हजार से ज्यादा लोगों ने मुफ्त खाद्यान्न् पर्चियों के लिए आवेदन दिया था। निगम अफसरों ने बताया कि अब तक 42 हजार से ज्यादा पर्चियां बनाकर सरकार ने जारी कर दी हैं। हालांकि, मंगलवार को यह काम इसलिए प्रभावित हुआ, क्योंकि वेबसाइट में समस्या आ रही थी। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने हर जोन में पर्ची वितरण के लिए अलग-अलग टीमें बना दी हैं। कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए पर्चियों का वितरण करें और कहीं भीड न लगाएं।


    संभव हो तो लोगों के घर-घर जाकर भी पर्चियां दी जा सकती हैं। शासन ने पर्चियों के लिए वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का सिस्टम बनाया है, जो हितग्राही के मोबाइल फोन पर आएगा। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि पर्ची संबंधित व्यक्ति को ही मिल रही है। निगम के अपर आयुक्त शृंगार श्रीवास्तव और उपायुक्त नरेंद्र शर्मा को सौंपा है। दोनों ने मैदानी अमले को निर्देश दिए हैं कि वे रोज बांटी गई पर्चियों की जानकारी शाम तक अपडेट कराएं। अफसरों का दावा है कि तीन-चार दिन में सभी पर्चियां वितरित कर दी जाएंगी।

