इंदौर में निगम ने ठेला वालों के विरुद्ध की कार्रवाई, तो विरोध में धरने पर बैठ गए पार्षद, गाड़ी चढ़ाने का लगाया आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। नेमावर रोड के पालदा क्षेत्र में शुक्रवार शाम जमकर हंगामा हुआ। नगर निगम की रिमूवल टीम सड़क पर ठेला लगाने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करने पहुंची। टीम को देखते ही हड़कंप मच गया। ठेले वाले ठेले लेकर गलियों में जाने लगे। इस बीच रिमूवल टीम ने छह ठेले जब्त कर लिए।

पार्षद निगम के वाहनों के आगे धरने पर बैठ सूचना मिलते ही स्थानीय पार्षद कुणाल सोलंकी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार्रवाई कर रहे रिमूवल टीम के अधिकारी, कर्मचारियों से कहा कि यह त्योहार का समय है। ठेले वाले त्योहार के समय जैसे-तैसे अपना व्यापार कर रहे हैं। इस समय कार्रवाई न की जाए, लेकिन वे माने नहीं। सोलंकी ने उनसे कहा कि जब्त ठेले वापस दे दिए जाएं, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया।