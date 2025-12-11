इंदौर का एमवाय अस्पताल फिर सुर्खियों में, OPD की लाइट हुई बंद, मोबाइल की फ्लैशलाइट से किया उपचार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: मध्य प्रदेश के एमवाय अस्पताल में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है। ओपीडी में लाइट बंद रहने के कारण डॉक्टरों को मरीजों की जांच मोबाइल की फ्लैशलाइट के सहारे करनी पड़ी। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ओपीडी के कमरे नंबर 121 में अंधेरा साफ दिखाई देता है और डॉक्टर मोबाइल की टॉर्च से मरीज का सामान्य परीक्षण कर रहे हैं।

वीडियो बनाने वाले परिचारक के अनुसार, बाद में सुरक्षा गार्डों ने उससे पूछताछ की और वीडियो डिलीट करने का दबाव भी बनाया। हालांकि, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कहा गया कि पावर कट की स्थिति में पांच मिनट के भीतर जनरेटर स्वतः चालू हो जाते हैं और मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हुई।