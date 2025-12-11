मेरी खबरें
    इंदौर का एमवाय अस्पताल फिर सुर्खियों में, OPD की लाइट हुई बंद, मोबाइल की फ्लैशलाइट से किया उपचार

    इंदौर के एमवाय अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं की कमी एक बार फिर उजागर हुई है। ओपीडी में बिजली गुल होने से डॉक्टरों को मरीजों की जांच मोबाइल की फ्लैशलाइट से करनी पड़ी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं।

    By Vinay Yadav
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 02:55:01 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 02:55:37 AM (IST)
    एमवाय अस्पताल में डॉक्टर फ्लैशलाइट से मरीज का उपचार करते हुए।

    HighLights

    1. परिचारक ने वीडियो बनाकर उजागर किया
    2. गार्डों पर वीडियो डिलीट कराने का दबाव
    3. अस्पताल प्रबंधन ने जनरेटर टाइमिंग बताई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: मध्य प्रदेश के एमवाय अस्पताल में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है। ओपीडी में लाइट बंद रहने के कारण डॉक्टरों को मरीजों की जांच मोबाइल की फ्लैशलाइट के सहारे करनी पड़ी। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ओपीडी के कमरे नंबर 121 में अंधेरा साफ दिखाई देता है और डॉक्टर मोबाइल की टॉर्च से मरीज का सामान्य परीक्षण कर रहे हैं।

    वीडियो बनाने वाले परिचारक के अनुसार, बाद में सुरक्षा गार्डों ने उससे पूछताछ की और वीडियो डिलीट करने का दबाव भी बनाया। हालांकि, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कहा गया कि पावर कट की स्थिति में पांच मिनट के भीतर जनरेटर स्वतः चालू हो जाते हैं और मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हुई।


    घटना ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इस तरह की स्थिति बार-बार उजागर हो रही है। मरीजों के परिजनों का कहना है कि चिकित्सकीय सेवाओं में लापरवाही से मरीजों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेने की जरूरत है।

