AI की मदद से इंदौर के हॉस्टलों में चोरी करने वाले तमिलनाडु के शातिर बदमाश गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। छात्रों के हॉस्टल और पीजी से लैपटाप व मोबाइल की चोरी करने वाले तीन सदस्यीय गिरोह को पुलिस ने पकड़ लिया है। तमिलनाडु का यह गिरोह महू को ठिकाना बनाकर ट्रेन द्वारा इंदौर में चोरी करने आता था। बदमाश गूगल मैप से हॉस्टल की लोकेशन, एंट्री पाइंट, आसपास की गतिविधियों की जानकारी निकाल लेते थे। पहचान छुपाने के लिए एआई से भाषा को लोकल टोन में बदलकर इस्तेमाल करते थे।

डीसीपी जोन-4 आनंद कलादगी के अनुसार आरोपी मुथीयानथन पुत्र गोपाल निवासी नरियामपाटू पोस्ट शंकरपुरम गुडियाथम जिला वेलूर, मगेन्द्रन पुत्र वेकंटरमन निवासी पेरियापल्लम थाना पेराम्बट थाटीथोरयं मोटर जिला वेलूर और दीपक पुत्र बिसकर्मा निवासी पेरियापल्लम पेराम्बट थाटीथोरयं मोटर जिला वेलूर को पकड़ा है।

आरोपितों से भंवरकुआं पुलिस ने 18 मोबाइल, 10 लैपटाप और एक टैबलेट बरामद किया है। इनकी कीमत 25 लाख से अधिक बताई जा रही है। आरोपितों ने बताया कि महू में किराये से मकान ले रखा था। तीनों सुबह-सुबह काम का बोलकर ट्रेन से इंदौर आते थे। छात्रों के उठने के पहले रूम से लैपटाप और मोबाइल लेकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने रूम पर छापा मारा तो लैपटाप का ढेर मिल गया।

रहवासियों ने पकड़ा तो गूंगा-बहरा बन गया बदमाश

रविवार को भंवरकुआं थाना क्षेत्र में चोरी हुई थी। पुलिस ने इस घटना के सीसीटीवी फुटेज वायरल कर दिए थे। शनिवार को आरोपित दीपक को रहवासियों ने सर्वानंद नगर में पकड़ लिया। एफआरवी पर पदस्थ जवान पहुंचे तो दीपक ने गूंगा-बहरा बनने का प्रयास किया। सख्ती करने पर टूट गया और साथी मुथीयानथन और मगेन्द्रन के नाम बताए। उसने कहा कि वह मिलने के लिए मां को कॉल लगाता है। पुलिस ने उस नंबर की लोकेशन निकाली तो स्टार चौराहा की मिली। साइबर सेल की मदद से उनका पीछा किया और भागने के पहले दबोच लिया।