    इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर से प्रभातफेरी शुरू, उमड़ा भक्तों का जनसैलाब

    Ranjeet Hanuman Temple Prabhat Pheri: इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में स्थित प्राचीन रणजीत हनुमान मंदिर में शुक्रवार तड़के सुबह आयोजित प्रभातफेरी में भक्तों की बड़ी भीड़ उमड़ी। मंदिर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती यह यात्रा गंगेश्वर महादेव मंदिर और अन्य प्रमुख स्थानों से होकर वापस मंदिर पर समाप्त होगी।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 06:19:07 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 06:39:49 AM (IST)
    HighLights

    1. भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी
    2. इंदौर का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर
    3. तलवार-ढाल वाली अनोखी प्रतिमा

    नईदुनिया, इंदौर: इंदौर के पश्चिम क्षेत्र स्थित प्राचीन और श्रद्धा के केंद्र रणजीत हनुमान मंदिर से शुक्रवार तड़के प्रभातफेरी की शुरुआत हुई। इस पावन यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे मार्ग में भक्ति का माहौल छा गया। प्रभातफेरी रणजीत हनुमान मंदिर से शुरू होकर द्रविड़ नगर, रणजीत हनुमान रोड, महूनाका चौराहा, अन्नपूर्णा रोड, महावर नगर, उषा नगर चौराहा और दशहरा मैदान के सामने स्थित गंगेश्वर महादेव मंदिर से गुजरते हुए नरेंद्र तिवारी मार्ग और आदित्य नर्सिंग होम के पास से वापस रणजीत हनुमान मंदिर पर संपन्न होगी। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

    प्रदेश का प्रसिद्ध रणजीत हनुमान मंदिर

    इंदौर के फूटी कोठी रोड पर स्थित रणजीत हनुमान मंदिर मध्य प्रदेश का एक अत्यंत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। आधुनिक शहर की चहल-पहल के बीच यह मंदिर अपनी दिव्यता और गहरी आस्था के कारण दूर-दूर तक प्रसिद्ध है। प्रतिदिन हजारों भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं, जबकि मंगलवार और शनिवार को विशेष आरती के समय भक्ति का विशाल प्रवाह मंदिर परिसर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है।


    हनुमान जी की अद्वितीय प्रतिमा

    मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहां विराजमान भगवान हनुमान की अद्वितीय और दुर्लभ प्रतिमा है। इस स्वरूप में वे हाथ में तलवार और ढाल लिए वीर मुद्रा में खड़े हैं, मानो किसी महायुद्ध के लिए तैयार हों। प्रतिमा के चरणों में अहिरावण का स्वरूप भी स्थापित है, जो इसे और भी अद्भुत बनाता है। हालांकि प्रतिमा की स्थापना के ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इसके तेजस्वी रूप को देखकर इसका संबंध किसी प्राचीन युद्ध कथा से जुड़ा प्रतीत होता है।

