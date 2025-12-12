इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर से प्रभातफेरी शुरू, उमड़ा भक्तों का जनसैलाब

नईदुनिया, इंदौर: इंदौर के पश्चिम क्षेत्र स्थित प्राचीन और श्रद्धा के केंद्र रणजीत हनुमान मंदिर से शुक्रवार तड़के प्रभातफेरी की शुरुआत हुई। इस पावन यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे मार्ग में भक्ति का माहौल छा गया। प्रभातफेरी रणजीत हनुमान मंदिर से शुरू होकर द्रविड़ नगर, रणजीत हनुमान रोड, महूनाका चौराहा, अन्नपूर्णा रोड, महावर नगर, उषा नगर चौराहा और दशहरा मैदान के सामने स्थित गंगेश्वर महादेव मंदिर से गुजरते हुए नरेंद्र तिवारी मार्ग और आदित्य नर्सिंग होम के पास से वापस रणजीत हनुमान मंदिर पर संपन्न होगी। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

प्रदेश का प्रसिद्ध रणजीत हनुमान मंदिर इंदौर के फूटी कोठी रोड पर स्थित रणजीत हनुमान मंदिर मध्य प्रदेश का एक अत्यंत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। आधुनिक शहर की चहल-पहल के बीच यह मंदिर अपनी दिव्यता और गहरी आस्था के कारण दूर-दूर तक प्रसिद्ध है। प्रतिदिन हजारों भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं, जबकि मंगलवार और शनिवार को विशेष आरती के समय भक्ति का विशाल प्रवाह मंदिर परिसर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है।