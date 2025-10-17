काली कमाई से इंदौर में इटालियन डिजाइन वाली 10 करोड़ की कोठी बनवा रहा था रिटायर्ड आबकारी अधिकारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे इंदौर में रह रहे सेवानिवृत्त जिला आबकारी अधिकारी (डीईओ) धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के ठिकानों पर दूसरे दिन भी गुरुवार को लोकायुक्त टीम की कार्रवाई जारी रही। टीम ने शहर के काउंटी वाक टाउनशिप में भदौरिया की निर्माणाधीन कोठी में पड़ताल की। इसकी भव्यता को देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। करीब 4700 वर्गफीट प्लाट पर बन रही इस कोठी में 10 हजार वर्गफीट का कंस्ट्रक्शन होना है।

इसको इटालियन डिजाइन में बनवाया जा रहा है। इसमें होम थिएटर, डिजाइनर सीढ़ियां, बेडरूम, हाल, गार्डन बनाए जाने हैं। इसके लिए लाखों के झूमर और चीन से फर्नीचर मंगवाया गया है। कोठी पर निर्माण के व्यय की कीमत करीब तीन करोड़ 36 लाख रुपये आंकी गई है। वहीं, प्लाट की खरीदी समेत कुल कीमत जोड़ी जाएं तो 10 करोड़ से ज्यादा आ रही है। भदौरिया ने इस प्लाट का सौदा बेटे सूर्यांश के नाम से किया था।