कान के पीछे दर्द को न करें नजरअंदाज, यह हो सकता है चेहरे के लकवे की चेतावनी... सर्दियों में बढ़ रहे बेल्स पाल्सी के केस

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: कान का दर्द आम है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि चेहरे के लकवे की शुरुआत इसी से होती है। सर्दियों में बेल्स पाल्सी के केस लगातार बढ़ रहे हैं। एमवाय जैसे बड़े अस्पतालों में हर हफ्ते 7 से 10 मरीज पहुंच रहे हैं। डाक्टरों के अनुसार, कई मरीज शुरुआती दिनों में केवल कान के पीछे दर्द को सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि बेल्स पाल्सी (Rising Bell Palsy Symptoms) का यही पहला संकेत है।

बेल्स पाल्सी एक ऐसी स्थिति है, जिसमें चेहरे के एक तरफ अचानक कमजोरी या लकवा आ जाता है। यह आमतौर पर चेहरे की नस में सूजन या दबाव के कारण होता है। बेल्स पाल्सी को आम बोलचाल में चेहरे का लकवा कहा जाता है। इसमें केवल चेहरे की नसें प्रभावित होती हैं, जिससे चेहरे पर एक तरफ कमजोरी या टेढ़ापन आ जाता है, जबकि हाथ-पैर सामान्य रूप से काम करते रहते हैं।

इसके विपरीत, सामान्य लकवा या स्ट्रोक में दिमाग प्रभावित होता है। इसमें चेहरे के साथ-साथ हाथ-पैर में भी कमजोरी, बोलने में दिक्कत या संतुलन बिगड़ने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए चेहरे में अचानक बदलाव दिखते ही घबराने के बजाय सही पहचान जरूरी है, क्योंकि बेल्स पाल्सी अधिकतर मामलों में समय पर इलाज से पूरी तरह ठीक हो जाता है। जानिए एक्सपर्ट डॉ. आलोक मांदलिया, (न्यूरोफिजिशियन, बाम्बे हास्पिटल, इंदौर) की राय- ठंड के दिनों में बढ़ जाता है खतरा: ठंड में बेल्स पाल्सी के मामले बढ़ जाते हैं। सर्दी-जुकाम के दौरान वायरस गले के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, जो बाद में चेहरे की नस (फेशियल नर्व) को प्रभावित करता है। कई बार यह वायरस शरीर में सुप्त अवस्था में रहता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होते ही सक्रिय होकर हमला कर देता है।