मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दिल्ली में हुए धमाके के बाद अब इंदौर में भी बढ़ी सुरक्षा, किराएदारों-कर्मचारियों की जानकारी छुपाने वाले 14 लोगों पर FIR

    MP News: मध्य प्रदेश के इंदौर में दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तीन दिन से शहर में ड्रोन सहित अन्य माध्यमों से निगरानी रखी जा रही है। बुधवार को होटल, धर्मशाला, लाज, होस्टल आदि में संदिग्धों की निगरानी के लिए विशेष चेंकिंग अभियान चलाया गया।

    By Vinay Yadav
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 09:14:25 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 09:14:25 PM (IST)
    दिल्ली में हुए धमाके के बाद अब इंदौर में भी बढ़ी सुरक्षा, किराएदारों-कर्मचारियों की जानकारी छुपाने वाले 14 लोगों पर FIR
    बिना जानकारी के किराएदार रखने वाले 14 लोगों पर FIR (सांकेतिक तस्वीर)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद इंदौर में भी सुरक्षा बढ़ा दी है। तीन दिन से शहर में ड्रोन सहित अन्य माध्यमों से निगरानी रखी जा रही है। बुधवार को होटल, धर्मशाला, लाज, होस्टल आदि में संदिग्धों की निगरानी के लिए विशेष चेंकिंग अभियान चलाया गया। किराएदार, कर्मचारियों की जानकारी पुलिस को नहीं देने पर 14 के खिलाफ कार्रवाई की गई। मल्हारगंज थाना क्षेत्र में मकान मालिक गुलरेज खान, असीत समंता के खिलाफ कार्रवाई की।

    इसी प्रकार गांधीनगर में द्रोपदी बाई देलवार, थाना एमजी रोड में भारत चौरसिया और जगदीश जोशी, थाना बाणगंगा में ओमप्रकाश वर्मा, थाना चदंन नगर में मोहम्मद शाबीर के खिलाफ कार्रवाई की। इसी प्रकार थाना एरोड्रम में व्यवसाय मालिक राम भरोसे धनगर, थाना रावजी बाजार में आवेश अंसारी, थाना भंवरकुआं में गोरेश उधमदासनी और विवेक पाहुजा के खिलाफ कार्रवाई की।


    इन लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई

    थाना राजेंद्र नगर में होटल संचालक योगेश मालवीय और शुभम मिश्रा, थाना गांधीनगर में राहुल योगी के खिलाफ कार्रवाई की। अधिकारियों के मुताबिक किरायेदारों की सूचना संबंधित मालिक द्वारा, छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना, होटल, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी, ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची प्रतिदिन थाने पर देना है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.