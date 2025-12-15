इंदौर के मेवाती मोहल्ले में मांझा बेचने पर लगा बैन, महिलाओं सहित पांच गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एमजी रोड पुलिस ने मेवाती मोहल्ला और काछी मोहल्ला में कार्रवाई की है। एक साथ कई दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने महिलाओं सहित पांच को पकड़ा है। इनकी दुकानों पर सिंथेटिक मांझा बेचा जा रहा था। पुलिस ने चार दुकानदारों को जिलाबदर का नोटिस भी भेजा है।
टीआई विजयसिंह सिसोदिया के मुताबिक मेवाती मोहल्ला से अयान मेव, नफीसा मेव, शकीला बी, तबस्सुम और काछी मोहल्ला से मेहराब हुसैन को पकड़ा है। दुकानों पर मिक्स नायलान का मांझा बिक रहा था। टीआई के अनुसार इसको सिंथेटिक मांझा भी बोलते हैं।
हाथ से न टूटने वाले इस मांझा से इंसानों और पशु-पक्षियों की जान का खतरा रहता है। पुलिस ने सभी के खिलाफ बीएनएस की धारा 125 के तहत केस दर्ज किया है। टीआई के अनुसार मेवाती मोहल्ला में मुनादी करवा दी गई है। किसी भी प्रकार का मांझा बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन दुकानों पर अब सिर्फ पतंगें ही बिकेंगी।
पुलिस ने पूर्व में शोएब, समीर, शफीक और शरीफ को चाइनीज मांझा बेचने के मामले में पकड़ा था। आरोपितों के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई प्रस्तावित की है। कोर्ट से नोटिस भी जारी हो चुका है। पुलिस ने समीर का गोदाम और शरीफ की दुकान भी सील कर दी है।
जीएनटी मार्केट में एक बच्चा करंट की चपेट में आ गया। वह 50 प्रतिशत झुलस गया है। उसकी हालत गंभीर है। रहवासी और राहगीरों ने उसे भर्ती करवाया है। पुलिस जांच कर रही है। घटना धार रोड स्थित जीएनटी मार्केट की है। मददगारों ने जिला अस्पताल के डॉक्टटरों पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। बच्चे को उपचार किए बगैर एमवाय अस्पताल रेफर कर दिया है। चंदननगर पुलिस ने बताया कि घटना रविवार सुबह की है। आठ वर्षीय गुड़िया लोहे की चद्दरों पर पतंग उड़ा रहा था। तभी उसने कट कर आई एक पतंग को लूटने की कोशिश की।
बच्चा हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। इससे वह झुलस गया और दूर जाकर गिरा। प्रत्यक्षदर्शी संदीप यादव के मुताबिक वह उसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल ले गया, लेकिन डाक्टर नहीं थे। उन्होंने एमवायएच रेफर कर दिया। अस्पताल में स्ट्रेचर भी नहीं था। लालू की मदद से उसे एंबुलेंस की सीट पर लेटाया गया। बच्चे की हालत गंभीर है।